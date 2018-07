Il video con cui Virginia Raggi fa bye bye ai vitalizi 

DANI PEDROSA SI RITIRA?/ MotoGp - conferenza stampa - diretta streaming video : le possibili strade : DANI PEDROSA si RITIRA? MotoGp: annunciata oggi al Sachsenring la conferenza stampa alle ore 16.00 (visibile in diretta streaming video) dove il pilota Honda annuncerà il suo futuro.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:55:00 GMT)

Wondershare video Converter Ultimate : conversioni fulminee : Quando si parla di software per la conversione dei file Video, una delle caratteristiche che risultano fondamentali è sicuramente la velocità di elaborazione dei dati. Wondershare Video Converter Ultimate si presenta come un prodotto decisamente valido da questo punto di vista, con molte funzioni e la possibilità di sfruttare al meglio tantissimi formati Video. Come se la sarà cavata però questo software nella nostra prova pratica? Oggi ...

Estate sicura con la videosorveglianza Synology : Milano, 12 luglio – Rapine e furti non vanno in vacanza. Anzi, il momento più atteso dai ladri per mettere a segno qualche colpo è proprio l’Estate, quando le città si svuotano ed è più facile agire inosservati. Secondo una recente ricerca di Verisure, 8 italiani su 10 vorrebbero proteggere la loro abitazione con un sistema di videosorveglianza per la propria abitazione ma per dormire sonni tranquilli non basta comprare e installare delle ...

Croazia - notte di ‘passione’ : delirio dopo la finale Mondiale conquistata [FOTO e video] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Il video di Nera di Irama - hit dell’estate 2018 prima del tour di concerti : Nera di Irama è da oggi disponibile anche con il video ufficiale. La travolgente hit estiva presentata ad Amici di Maria De Filippi dal vincitore del programma vive su YouTube e in rotazione televisiva. Nera è tra i tormentoni dell’estate 2018 con oltre 11 milioni di stream su spotify e già certificato Disco d’Oro. Il singolo sta trascinando Plume, l’album di Irama in cui è inserito, verso grandi traguardi. Il CD ha infatti conquistato il ...

Dani Pedrosa si ritira?/ MotoGp - conferenza stampa - diretta streaming video : l'annuncio oggi alle 16? : Dani Pedrosa si ritira? MotoGp: annunciata oggi al Sachsenring la conferenza stampa alle ore 16.00 (visibile in diretta streaming video) dove il pilota Honda annuncerà il suo futuro.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:28:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ video - il nuovo singolo “contro” Fedez? I vip - da Emma Marrone a Cracco : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:21:00 GMT)

Terrificante incontro ravvicinato in Florida : squalo attacca la lenza di una donna su una piattaforma galleggiante [video] : Un Terrificante video ha catturato uno squalo che attacca la lenza di una canna da pesca mentre una donna cerca di tirare su il pesce che aveva abboccato. Lexis Chancey era seduta su una piattaforma galleggiante a Stuart, in Florida, durante una battuta di pesca. La ventenne aveva realizzato di aver pescato un pesce e cercava di tirarlo su quando improvvisamente è sprofondato nuovamente in acqua. Chancey era riuscita a portare il pesce in ...

Nesli/ video - il fratello di Fabri Fibra torna con "Viva la vita" (Wind Summer Festival 2018) : Nesli, il cantante fratello di Fabri Fibra torna e dopo l'esperienza Celebrity Masterchef porta il brano "Viva la vita". Sarà in giro per l'Italia in autunno. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:21:00 GMT)

Merk & Kremont/ video - con "Hands up" tutta la voglia di scatenare il pubblico (Wind Summer Festival 2018) : Merk & Kremont, grande successo con il nuovo singolo "Hands up". I due producer italiani hanno lanciato il brano lo scorso aprile all'ingresso nella dance. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:04:00 GMT)

Jeep Compass - Una settimana con la 1.4 MultiAir 4WD Limited [Day 4] - video : Una settimana a bordo di una Jeep Compass, con cinque giornalisti di Quattroruote a raccontarvi le loro impressioni. La motorizzazione scelta è la 1.4 a benzina MultiAir da 170 CV con trazione integrale e allestimento Limited, a listino a partire da 36.900 euro. Grazie all'altezza da terra e all'escursione delle sospensioni, tiene fede alle origini del suo marchio, pur con uno stile più gradito agli europei, e richiama in piccolo la sorella ...

Einar/ video - sul palco con "Salutalo da parte mia" (Wind Summer Festival 2018) : Einar, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà tra i cantanti che si esibiranno questa sera, giovedì 12 luglio, al Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Carl Brave/ video - con Francesca Michielin canterà "Fotografia" (Wind Summer Festival 2018) : Carl Brave, l'artista porterà sul palcoscenico dell'evento dell'estate anche Francesca Michielin per cantare "Fotografia". Non ci sarà invece il rapper Fabri Fibra. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:37:00 GMT)

Diodato/ video - il suo omaggio all'estate con "Essere semplice" (Wind Summer Festival 2018) : Diodato, torna l'artista che ha vissuto davvero uno splendido 2018 fino a questo momento. omaggio ai mesi estivi con il suo "Essere semplice". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:41:00 GMT)