meteoweb.eu

: Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca in visita operativa a Castellafiume (Aq) con Di Pangrazio - informazionecs : Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca in visita operativa a Castellafiume (Aq) con Di Pangrazio - UnicronPlanetM : #M5S Andrea Greco Mesi fa la Giunta regionale si è inventata la figura del sottosegretario. Una figura a costo zero… - MaxSpiriticchio : Entro 60 giorni forse saranno avviate le procedure di gara per il nuovo Policlinico di Chieti - Il sottosegretario… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Nel tardo pomeriggio, il, accompagnato dal Presidente del ConsiglioGiuseppe Di Pangrazio, è stato inistituzionale edin alto Liri presso il Comune di(Aq). “Su invito del neo Sindaco Giuseppina Perozzi – scrivesulla sua pagina social – abbiamo esaminato le tematiche inerenti le ipotesi progettuali per risolvere l’inagibilità dell’originario Palazzo Comunale, quelle relative allo stato dell’attuale sede già plesso scolastico, le criticità connesse al dissesto idrogeologico del versante a monte del centro abitato e le procedure di aggiornamento della pianificazione comunale,di Protezione Civile. Ci siamo presi due settimane di tempo per l’approfondimento delle questioni per poi completare, in Regione e a fine mese, le risultanze dell’incontro ...