Il Segreto anticipazioni | Francisca e Raimundo si sposano | ecco quando

Il Segreto anticipazioni : DOLORES e TIBURCIO - matrimonio in arrivo : A Il Segreto, la quotidianità del clan dei Mirañar verrà improvvisamente scossa dalla notizia della morte di Pedro (Enric Benavent)! Come abbiamo anticipato in precedenza nei nostri post, DOLORES (Maribel Ripoll) scoprirà della “tragedia” quando arriveranno dalla Russia le ceneri del marito; inizialmente scossa dalla novità che non si aspettava, la donna tenterà di dare conforto al figlio Hipolito (Selu Nieto), il quale non prenderà ...

Il SEGRETO, Anticipazioni puntata 12 luglio: Saul accetta la proposta di Julieta non sapendo quale sia il prezzo da pagare, Candela scompare, ma non tutti sono preoccupati...

Anticipazioni Il Segreto : Hipolito distrutto dalla morte di Pedro Miranar : Le nuove Anticipazioni de Il Segreto [VIDEO], trasmesse nei prossimi mesi sulle reti Mediaset si soffermano sulla famiglia Miranar, che sara' sconvolta da un tragico avvenimento. Infatti Hipolito e Gracia apprenderanno che Pedro è morto in Russia. Una morte che sconvolgera' il figlio, mentre Dolores decidera' di rifarsi una vita accanto a Tiburcio, lasciandosi alle spalle i tradimenti dell'ex marito. Il Segreto Anticipazioni: la morte di Pedro ...

Doppio appuntamento con Il SEGRETO che oggi, 11 luglio. Domani, 12 luglio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata con grossi problemi per Candela e la ricerca del suo bambino

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 12 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 12 luglio 2018: Prudencio propone al fratello Saul una linea di difesa che però il maggiore degli Ortega non condivide. Julieta, che già è in ansia per Saul, non si fida di Jesus e ha paura che anche lui sia alle dipendenze di Donna Francisca. Le ricerche di Carmelito non portano a nulla e così Candela fugge via di casa dopo aver litigato con Severo… Prudencio e donna Francisca cercano di ...

Il Segreto anticipazioni : nonna CONSUELO rischia di essere uccisa e… : L’arrivo improvviso di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan), creerà una serie di forti tensioni nei prossimi episodi della telenovela Il Segreto. Ignacio provocherà infatti una rottura tra Julieta e CONSUELO (Trinidad Iglesia), quest’ultima colpevole di non aver mai svelato alla nipote che il suo arcigno ex datore di lavoro era anche il suo papà. Ma non solo: il nuovo arrivato ...

Il Segreto - Prudencio vuole togliere Saul dal carcere : anticipazioni puntata 11 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, che – causa Mondiali – subisce ancora qualche modifica per quel che riguarda la messa in onda dei suoi episodi. In particolare, va in onda anche in prima serata, alle 21.25 su ReteQuattro, la puntata di mercoledì 11 luglio. QUESTA SETTIMANA: Candela scappa da Severo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Il Segreto anticipazioni 12 luglio 2018 : Candela fugge lontano da Severo : Il matrimonio tra Severo e Candela sembra ormai giunto al capolinea, la donna accusa infatti il marito di essere causa del rapimento di Carmelito.

Anticipazioni Il Segreto : a Puente Viejo arriva il peggior incubo di Julieta : Il Segreto Anticipazioni: il padre di Julieta arriva a Puente Viejo A Puente Viejo, nelle prossime puntate de Il Segreto, arriva il peggior incubo di Julieta. La giovane scopre che suo padre è giunto nel piccolo paesino spagnolo e dopo anni l’ha ritrovata. La Uriarte confessa subito a Consuelo quanto visto e le due decidono […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: a Puente Viejo arriva il peggior incubo di Julieta proviene da Gossip ...

Il Segreto - anticipazioni settimana da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018 : Le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap Il Segreto da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018 mostrano come Saul sia ancora in carcere. Un presunto crimine che sembra il giovane abbia commesso tempo addietro ha avuto questa conseguenza. In realtà il giovane Ortega è innocente e questo lo sa bene il fratello che lo ha denunciato alle Guardie. Il Segreto da poco è stato trasmesso in orario diverso per la visione del Mondiale, dal 16 luglio ...

Anticipazioni Il Segreto : arriva Teresa da Una Vita - Alejandra Meco sarà Elsa : Che un volto noto di una telenovela famosa cambi set e diventi protagonista di un’altra altrettanto famosa è un evento che incuriosisce sempre i fan: stiamo parlando in questo caso di Una Vita e Il Segreto [VIDEO], le due serie scritte da Aurora Guerra, che probabilmente ha una certa voce in capitolo sulla scelta di attori e attrici. Se qualche anno fa era stato Jordi Coll a passare da Puente Viejo ad Acacias, smettendo i panni di Gonzalo per ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo pone fine alla sua vedovanza : Come gia' vi abbiamo raccontato in precedenti Anticipazioni dalle puntate spagnole de Il Segreto, per Severo il destino ha purtroppo in serbo prove davvero difficili da superare: una su tutte la morte di Candela, l’amata moglie che perdera' la vita a causa della crudelta' della rediviva ex suocera Venancia, che le fara' credere di avere il piccolo Carmelito [VIDEO] con sé. Rimanere vedovo in simili tragici circostanze è senz’altro un dolore ...

IL Segreto - anticipazioni puntata pomeridiana e serale dell’11 luglio : anticipazioni puntate Il SEGRETO di mercoledì 11 luglio 2018: Il SEGRETO, anticipazioni puntata pomeridiana dell’11 luglio su Canale 5 Prudencio riesce a convincere Saul a fuggire in America, ed anche a far breccia nel cuore di Donna Francisca perché lei paghi la cauzione… almeno fino a quando apprende che Julieta vuole partire con il fratello! Riguardo alla sparizione di Carmelito, un fornitore di vino dice di aver visto una donna ...

Anticipazioni Il Segreto : Saul lasciato da Julieta - la Mendizabal sospetta di Venancia : La telenovela spagnola “Il Segreto”, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset da ben quattro anni, è sempre ricca di avvenimenti inaspettati che tengono con il fiato sospeso il pubblico italiano. Finalmente, a partire dal 16 luglio 2018 e fino ai primi giorni di settembre, per la felicità dei fan, l’appuntamento con le vicende di Puente Viejo, sarà dalle 18:45 alle 20:00. --Le Anticipazioni relative alle puntate della prossima settimana ci ...