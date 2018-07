Il Governo vuole cambiare la Costituzione | Meno parlamentari | più

Fraccaro : Governo vuole abolire quorum referendum abrogativi : Roma, 12 lug., askanews, - Uno dei punti del programma di Governo riguarda 'l'abolizione del quorum nei referendum abrogativi' che non sarà previsto neppure per i referendum propositivi. Lo ha detto ...

Fraccaro : Governo vuole abolire quorum referendum abrogativi : Roma, 12 lug., askanews, - Uno dei punti del programma di Governo riguarda "l'abolizione del quorum nei referendum abrogativi" che non sarà previsto neppure per i referendum propositivi. Lo ha detto ...

Euro - Di Maio : “Il Governo non vuole uscire dalla moneta unica - non è nostra volontà” : Il governo non sta pensando a un piano B per uscire dall’Euro. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ad una specifica domanda durante la trasmissione Omnibus su La7, sulle parole del ministro Paolo Savona. “Oggi posso dire che non ci sto pensando e il governo non sta lavorando a questo. Non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo”. “Il governo – – non vuole uscire dall’Euro. Se poi gli altri ...

Tutti i reati sono in calo - ma il Governo ti vuole armato : Lo scrittore americano Donald Antrim, in Votate Robinson per un mondo migliore, ha immaginato una società distopica ossessionata dalla sicurezza. Nel racconto di Antrim, ogni casa o villetta possiede ...

Appalti - il Governo vuole rivoluzionare le regole : In ballo ci sarebbe anche il ruolo dell'Anac, l'Autorità Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone -

Voucher - è scontro nel Governo. Salvini li rivuole - Di Maio si oppone : BOERI Sul tema è intervenuto anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei Voucher 'può essere uno ...

Scontro nel Governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il Governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Il Governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco : Per togliere ai sostenitori del dittatore un posto dove celebrare il suo regime, ma non tutti sono d'accordo The post Il governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco appeared first on Il Post.

Il Governo vuole i no-vax in classe e gli immunodepressi a casa : Roma. “Tra qualche mese nascerà il mio primo figlio, ovviamente sarà mia premura farlo vaccinare, esattamente come il 96 per cento degli italiani”. Ieri il ministro della Salute, Giulia Grillo (M5s), ha voluto sottolineare, con l'annuncio della prossima nascita del figlio, che non è una no-vax. Ma h

Il Governo Conte vuole abolire il Cnel e ridurre il numero di parlamentari (come Matteo Renzi) : Il ministro dei Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ha annunciato l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il cosiddetto Cnel, uno degli enti pubblici più odiati dagli italiani e da decenni simbolo della battaglia contro gli sprechi pubblici: "Se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum: niente di più bello che restituire la parola ai ...

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il Governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Tria - "Governo unito - nessuno vuole fare saltare conti"/ Mef : "No manovra correttiva. La flat tax..." : Tria, "Governo unito, nessuno vuole fare saltare conti". Il ministro dell'Economia in audizione: "No manovra correttiva. La flat tax? La studierò...".(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Lega - Bossi : "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta"/ Governo con M5s : "Finora non hanno fatto niente" : Lega, Bossi: "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta". L'ex segretario del Carroccio ha parlato anche del Governo con il M5s, "finora non hanno fatto niente"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:27:00 GMT)