Il governo valuta la riforma pensioni | ma le opposizioni parlano di ‘libro dei sogni’

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : governo sta valutando - combinazioni non tutte convenienti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Passo in avanti per il cumulo contributivo gratuito. tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. La RIFORMA delle PENSIONI 2018 tra i primi punti del lavoro del Governo di Giuseppe Conte, con Movimento 5 Stelle e Lega che stanno valutando il da farsi per smontare e abolire la Legge Fornero ora vigente. Intervenuto al Senato per presentare le linee guida dei suoi dicasteri, il ...

Vaccini obbligatori - governo valuta la proroga della scadenza del 10 luglio per presentare i certificati a scuola : prorogare la scadenza del 10 luglio, data ultima per presentare “la documentazione comprovante l’effettuazione dei Vaccini obbligatori” ai fini dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo per l’anno 2018/19. Secondo quanto scrive l’Ansa, è la prima misura in merito sul tavolo del governo, in attesa di discutere più approfonditamente “la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione e ...

Migranti - strappo Italia su bozza Ue. governo irritato : «Prima gli sbarchi». Conte valuta se andare a Bruxelles : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrebbe non andare a Bruxelles al prevertice sui Migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono...

Bonus Diesel - il governo valuta lo stop agli incentivi : in un solo colpo guerra allo smog e 5 miliardi in più per la flat tax : Il ministero dell’Ambiente ha messo nel mirino il Bonus Diesel, per riuscire in un colpo solo a coprire parte dei costi della flat tax e cominciare la guerra allo smog cara al M5s. Il gasolio gode infatti di uno sconto fiscale rispetto alla benzina: ecco perché il prezzo alla pompa è inferiore. Riallineare le accise con la benzina porterebbe in cassa 5 miliardi di euro l’anno. E servirebbe anche a rispettare l’obiettivo della “progressiva ...

Tap - riaprire la procedura di Valutazione d’impatto ambientale : così il governo può bloccare la realizzazione del gasdotto : Revisione. È la parola che il neoministro all’Ambiente Sergio Costa ha utilizzato per il gasdotto Tap, la condotta in fase di costruzione e che dal 2020 dovrebbe immettere il gas azero nella rete italiana. Revisione perché “opera inutile”. Revisione che nel linguaggio del M5s significa solo una cosa: provare a bloccare una volta per tutte i lavori. Non spostamento dell’approdo dal Salento a Brindisi, non ridimensionamento, ché quello è il ...

governo - Napolitano : “Rapporto fra Italia e Ue è il solo banco di prova su cui valutare l’impegno del nuovo esecutivo” : Dalle vicende europee arrivano segnali “sempre più gravi e allarmanti” e per questo il nuovo Governo deve “dare risposte non retoriche ma puntuali e decise sul rapporto tra l’Italia e l’Unione”. Giorgio Napolitano, dopo il recente intervento al cuore a cui è stato sottoposto, non potrà essere presente a Palazzo Madama per il dibattito sulla fiducia al Governo Conte, ma ha voluto comunque esprimere il suo “punto di ...

Di Maio rilancia il governo Conte : 'Savona dentro ma non al Tesoro'. Colle valuta con 'grande attenzione'. Salvini : ci penso ma no a ... : 'Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell'Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello europeo ...

governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

