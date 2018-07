Il debito pubblico è la ricchezza dei cittadini

Il debito pubblico italiano sarebbe di 500 miliardi più alto - ma solo se tornassimo alla lira : ... ben al di sopra di quella soglia del 140% individuata anni fa dal Fondo Monetario Internazionale oltre la quale il debito sovrano di un'economia si mostra insostenibile, tranne rare eccezioni. ...

Fisco : Artom - per flat tax risorse per 55 mld da ‘buco’ in debito pubblico : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – La flat tax potrà essere finanziata, in parte, con il debito pubblico: 55 miliardi di euro, in un triennio, che l’Italia paga per partite straordinarie – come il costo dei derivati o il fondo di salvataggio per la Grecia – che incidono sulla crescita e ‘pesano’ per un punto percentuale del Pil. è quanto sostiene all’Adnkronos, Arturo Artom fondatore di Confapri, think tank di ...

In Italia il debito pubblico scende e il Pil cresce? È davvero così? : Il debito ha smesso di salire e ha cominciato pur lentamente a scendere, il Pil ha ripreso a crescere Pier Carlo Padoan Ex ministro dell'Economia Intervista a Repubblica domenica 1 luglio 2018 2018-...

Il Meridione prima vittima del debito pubblico : In Italia, a partire dal Mezzogiorno, serve più innovazione, più 'innovazione endogena', per citare il Premio Nobel per l'economia Edmund Phelps. Ma il Sistema non mostra grande voglia di innovare, ...

Pensioni - batosta dalla Bce : "debito pubblico elevato - ridurre la spesa" : Pensioni, a che punto siamo? "In alcuni Paesi (ad esempio in Italia e in Spagna) il rischio che si compiano passi indietro rispetto alle riforme Pensionistiche precedentemente adottate sembra elevato". Lo sottolinea la...

Ue : Conte - debito pubblico italiano pienamente sostenibile : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica. Ed orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via ...

Conte : debito pubblico italiano è pienamente sostenibile : Roma, 27 giu. , askanews, 'Ho già detto in occasione del mio discorso per la fiducia, che un nostro obiettivo è e resta l'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione Europea. E lo ...

BRI : segnali di rallentamento investimenti - rischio nuovo rialzo debito pubblico già a massimi Dopoguerra : "Ci sono già segnali che dimostrano come l'aumento dell'incertezza provocato dalle prime misure protezionistiche, e il tono degli attacchi verbali tra i paesi , coinvolti, , abbiano inibito gli ...

Di Maio : debito pubblico cala con flat tax e reddito cittadinanza : Lussemburgo , askanews, - "Il debito pubblico lo si deve ridurre con una ricetta; l'unica ricetta che non funziona è quella degli ultimi anni che lo ha fatto aumentare cioé l'austerity, i tagli ai ...

Di Maio : Riduzione debito pubblico coerente con programma governo : La Riduzione del debito pubblico considerata prioritaria dal ministro dell'Economia Giovanni Tria non è in contraddizione con il programma del governo Movimento 5 Stelle-Lega.

Il GRANDE EQUIVOCO DEL debito pubblico - di Valerio Malvezzi - : Quel soggetto si chiama Banca Centrale, che nel mondo normale è pubblica. Quella Banca, che in un mondo normale risponde al Parlamento e al Governo, cioè al popolo che li elegge in un sistema ...

debito pubblico - come ridurlo : Anche ministro dell'economia sottolinea la necessità alleviare il peso dell'indebitamento dell'Italia. Ma solo la crescita ci può aiutare