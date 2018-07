Il ct del Messico fa doppietta | in Russia con moglie e amante

Sampdoria - risoluzione del contratto con Alvarez : andrà all'Atlas in Messico : Ricky Alvarez saluta nuovamente la Serie A, stavolta in direzione Messico. L'argentino, infatti, ha raggiunto un accordo con l'Atlas e ha contestualmente risolto il contratto che lo legava alla ...

Rivoluzione in Messico - la favola della “sindaca” Claudia Sheinbaum : “Solo perché sembro una scienziata magra e delicata non significa che non combatterò la criminalità che imperversa. Io lo farò”. Con queste parole, Claudia Sheinbaum ha promesso di voler cambiare il volto di Città del Messico. Eletta l’1 luglio scorso con il 55% delle preferenze, è la prima sindaca della capitale. Un risultato storico perché ha posto fine a più di vent’anni di dominio del Partito Rivoluzionario Democratico. E ...

I cinque cerchi avvolgono Spoleto nel ricordo di Città del Messico '68 : A fare gli onori di casa - in un appuntamento in cui sono intervenuti anche il Direttore della Scuola dello Sport, Rossana Ciuffetti, Franco Falcinelli, Presidente dell'European Boxing Confederation ...

Mondiali Russia 2018 – Brasile eliminato - la vendetta del Messico : lo sfottò a Neymar [FOTO] : Il Messico si vendica: lo sfottò a Neymar è d’obbligo dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali di Russia 2018 Ride bene chi ride ultimo: ieri il Brasile è stato clamorosamente eliminato dai Mondiali di Russia 2018. Il Belgio ha avuto la meglio, nel match valido per i quarti di finale, contro i verdeoro di Neymar, che è stato preso di mira sui social e dalla stampa brasiliana. Il numero 10 del Brasile è stato inoltre ...

Messico - dietro l'omicidio del sindaco l'ombra della scomparsa dei napoletani : Dopo il giorno dello sgomento per l'agguato nel quale è stato assassinato il sindaco di Tecalitlan, è entrata in scena la polizia federale che ha preso le redini delle indagini. In cima alla lista ...

Messico - ucciso il sindaco del Tecatitlan la città stato dove sono scomparsi 3 italiani : 140 politici uccisi prima delle presidenziali : In Messico è stato ucciso un altro sindaco, all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador. Si tratta di Victor Diaz Contreras, primo cittadino di Tecatitlan, la città nello stato di Jalisco dove sono scomparsi i tre napoletani di cui non si hanno più notizie dal 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo e i due cugini Antonio Russo, figlio di Raffaele, e ...

Russia 2018 - Disano illumina la vittoria del Brasile sul Messico : Il Brasile ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Russia 2018 dopo avere battuto il Messico per 2-0. La gara è stata disputata alla Cosmos Arena di Samara, in uno degli stadi più belli del Paese. L’impianto, con la capienza di 45 mila spettatori, è stato proprio realizzato in vista del torneo e presenta […] L'articolo Russia 2018, Disano illumina la vittoria del Brasile sul Messico è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Video/ Brasile Messico - 2-0 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - ottavi - : Video Brasile Messico , risultato finale 2-0, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleçao si qualifica con Neymar e Firmino.

Russia 2018 – Coppa del Mondo FIFA - tifosi al FIFA Fan Fest durante la partita Brasile vs Messico [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

VIDEO Highlights Brasile-Messico 2-0 - Mondiali 2018 : riviviamo le immagini del successo verdeoro : Bastano due guizzi di di Neymar per regalare al Brasile il pass per i quarti di finale ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine verdeoro batte 2-0 il Messico grazie ad un gol del suo gioiello, servito da uno scatenato Willian, e ad un tocco ravvicinato di Firmino, servito proprio da Neymar, al termine di un match scorbutico contro un avversario coriaceo, in cui ad esaltarsi è soprattutto il portiere Ochoa, autore di diverse parate spettacolari. ...

PAGELLE / Brasile Messico (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 ottavi) : PAGELLE Brasile Messico (2-0): i voti della partita dei Mondiali 2018. Con i gol di Neymar e Roberto Firmino la Seleçao passa gli ottavi di finale e tiene vive le sue speranze di titolo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:19:00 GMT)