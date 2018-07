Il Comparto tecnologico a Milano chiude in alto - +1 - 52% - - exploit di EI Towers - +2 - 86% - : Si muove a passi da gigante l' indice delle società High Tech italiane che fa anche meglio dell' EURO STOXX Technology , con un guadagno di 1.041,85 punti, archiviando la giornata a quota 69.740,04. L'...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso - -2 - 11% - - flessione scomposta per It Way - -3 - 37% - : Teleborsa, - Andamento depresso per l'indice delle società High Tech italiane. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha ...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso - -2 - 11% - - flessione scomposta per It Way - -3 - 37% - : Andamento depresso per l' indice delle società High Tech italiane . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la ...

Seduta moderatamente positiva per il Comparto tecnologico a Milano - +0 - 37% - - guizzo positivo per EI Towers - +3 - 43% - : Teleborsa, - Senza slanci l'indice delle società High Tech italiane che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Technology, che mostra un incremento ...

Sulla parità il Comparto tecnologico a Milano - -0 - 14% - - giornata da dimenticare per Eurotech - -2 - 09% - : Teleborsa, - Procede Sulla parità l'indice delle società High Tech italiane, mentre l'EURO STOXX Technology registra un moderato calo. Il FTSE Italia Technology, che ha iniziato a scambiare a 68.875,...

Sulla parità il Comparto tecnologico a Milano - -0 - 14% - - giornata da dimenticare per Eurotech - -2 - 09% - : Procede Sulla parità l' indice delle società High Tech italiane , mentre l' EURO STOXX Technology registra un moderato calo. Il FTSE Italia Technology , che ha iniziato a scambiare a 68.875,13, tratta ...

Seduta molto negativa per il Comparto tecnologico a Milano - -2 - 44% - - giornata in discesa per Reply - -3 - 09% - : Teleborsa, - Rosso per l'indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 68.020,51 con una ...

Seduta molto negativa per il Comparto tecnologico a Milano - -2 - 44% - - giornata in discesa per Reply - -3 - 09% - : Rosso per l' indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 68.020,51 con una perdita ...

Seduta molto negativa per il Comparto tecnologico a Milano - -1 - 77% - : Teleborsa, - Rosso per l'indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 67.790,03 con una ...

Seduta molto negativa per il Comparto tecnologico a Milano - -1 - 77% - : Rosso per l' indice delle società High Tech italiane che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 67.790,03 con una perdita ...

Si muove in territorio negativo il Comparto tecnologico a Milano - -0 - 92% - : Teleborsa, - Scambi negativi per l'indice delle società High Tech italiane, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a 68149,29, in ...

Si muove in territorio negativo il Comparto tecnologico a Milano - -0 - 92% - : Scambi negativi per l' indice delle società High Tech italiane , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 68149,29, in diminuzione ...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo - +2 - 30% - : Teleborsa, - Rally per l'indice delle società High Tech italiane, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Technology. Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 69236,94 e sta trattando a ...

Il Comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo - +2 - 30% - : Rally per l' indice delle società High Tech italiane , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 69236,94 e sta trattando a 69581,94, ...