Il Colle firma dl Dignità | ora palla al Parlamento

Lapo Elkann firma la sua prima Collezione di occhiali Laps Collection : Si chiama Laps – acronimo di Libera Accademia Progetti Sperimentali associazione benefica che aiuta i bamibi in difficoltà – la collezione di occhiali da sole e da vista che per la prima volta porta la firma di Lapo Elkann. “Con Laps collection ho voluto tramutare in prodotti le passioni che guidano da sempre le mie aziende; per farlo vi ho portato nei miei pensieri, nelle mie giornate, nel mio lavoro, nei miei posti del cuore. Come ...

Laps Collection – Italia Independent svela la prima Collezione firmata da Lapo Elkann : Italia Independent: debutta la Laps Collection. Italia Independent presenta una collezione unica capace di coniugare le molteplici anime del suo eclettico Fondatore e Direttore Creativo Italia Independent è orgogliosa di presentare “Laps Collection”, la prima collezione eyewear che porta la firma di Lapo Elkann. Una collezione unica perché capace di esprimere il suo stile, la sua carica umana, il suo fermento creativo e, più di tutto, le sue ...

Pitti – Il Museo della Casa Fiorentina Antica ospita EcoEgo - la prima Collezione firmata IED [GALLERY] : IED per Pitti 94: il futuro comincia da Palazzo Davanzati. In esposizione la prima collezione firmata IED. Dal 12 al 17 giugno il Museo della Casa Fiorentina Antica ospita EcoEgo, collezione firmata e realizzata dalle otto sedi dell’Istituto Europeo di Design con tessuti sostenibili e riciclati sotto la supervisione del designer Tiziano Guardini Tessuti altamente innovativi, materie prime riciclate, scarti tradotti in filati e componenti unici: ...

Firmata la convenzione tra Ordine degli Ingegneri e il Consiglio notarile dei Collegi di Agrigento e Sciacca : La stipula è avvenuta a margine del convegno "Ars Notaria, scienza e prassi alla luce delle recenti attività normative'. Alla firma dell'atto erano presenti il presidente dell'Ordine degli Ingegneri ...

Calciomercato Samp - Colley firma per quattro anni [CIFRE e DETTAGLI] : Visite mediche al laboratorio Albaro di Genova per Omar Colley, il nuovo acquisto della Sampdoria. Il difensore del Gambia è stato prelevato dal Genk per 9,5 milioni compresi i bonus ed ha firmato un contratto di quattro anni con la società blucerchiata. Colley era accompagnato dal suo agente e dal medico sociale della Sampdoria Baldari. L'articolo Calciomercato Samp, Colley firma per quattro anni [CIFRE e DETTAGLI] sembra essere il primo su ...

Colley firma per quattro anni : Visite mediche al laboratorio Albaro di Genova per Omar Colley, il nuovo acquisto della Sampdoria. Il difensore del Gambia è stato prelevato dal Genk per 9,5 milioni compresi i bonus ed ha firmato un ...