Il caso della nave Diciotti è pura propaganda di Salvini E il M5S ha perso la pazienza

“Moltiplichiamoci” : lo spot della Chicco diventa un caso sui social : Ogni Mondiale è vinto, anche quello in cui non si partecipa, se finisce con un baby boom. Sta facendo discutere sui social network lo spot della Chicco che recita: “Non...

Migranti - 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa : Migranti, 20 avvisi di garanzia per il caso della nave Iuventa Notifiche per l'equipaggio dell'imbarcazione e per il personale di Medici Senza Frontiere e Save the Children nell'ambito dell'inchiesta sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che un anno fa portò al sequestro dell'imbarcazione dell'Ong tedesca Jugend ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

'Il Biondino della Spider Rossa' - il libro sul caso di Milena Sutter : ... si pone l'obiettivo di analizzare alcuni importanti temi, primo fra tutti il rapporto tra giustizia e scienza , approccio scientifico, . Gli autori, intervistano infatti otto medici legali e uno ...

caso Fortuna - oggi l'appello per Titò. La mamma della bimba precipitata : 'Via dalla Campania' : È prevista per le prime ore del pomeriggio la sentenza della processo di appello per Raimondo Cappuccio, detto 'Titò' e per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di ...

caso Listeria - prime analisi. Il ministero della Salute : «Nessun rischio per l'Italia» Listeriosi : cos'é : Ma allora come si spiega l'allert scattato in Europa ? I fagiolini finiti nel mix di verdure provengono da un impianto ungherese di proprietà del fornitore Greenyard, uno dei migliori al mondo, con ...

Veneto - dopo l’emergenza Pfas nuovo caso inquinamento : Provincia di Vicenza sospende alcune attività della Miteni : dopo l’emergenza Pfas, in Veneto scoppia il caso GenX. Ed è bufera sull’azienda Miteni di Trissino, già al centro di un’inchiesta della Procura di Vicenza che indaga per disastro ambientale, proprio per la vicenda Pfas, le sostanze perfluoro alchiliche considerate cancerogene rilevate nel 2013 nella falda acquifera di un’area che abbraccia 21 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Pochi giorni fa la Regione ha segnalato alla ...

Buoni Pasto/ La crisi di Qui e i ritardi della Pa nei pagamenti : il caso dei lavoratori di Tim : Buoni Pasto, la crisi di Qui non spaventa. Ma se è dovuta ai ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione rappresenta una beffa per azienda e lavoratori(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:04:00 GMT)

Tour de France – caso Froome - il parere di Nibali e della Bahrain Merida : Copeland e la confusione tra i tifosi dopo l’assoluzione di Froome, Nibali, ironico, non si sbilancia Chris Froome è stato fischiato e contestato, ieri, alla presentazione dei team che parteciperanno al Tour de France 2018, al via domani. Il britannico del Team Sky è stato assolto dal Caso Salbutamolo proprio nei giorni scorsi, ma i tifosi Francesi non lo hanno accolto in maniera calorosa, riservandogli fischi, ‘buu’ e ...

“30 anni”. caso Lorys - condannata Veronica Panarello : la reazione violentissima della donna : Anche il secondo grado pesa come una spada di Damocle sulle esili spalle di una donna accusata di aver ucciso suo figlio. Veronica Panarello è stata condannata a trent’anni per l’omicidio del piccolo Lorys. I giudici della Corte d’Assise d’appello di Catania hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal Corte d’Asssise di Ragusa alcuni mesi fa. La corte ha scelto, dunque, di non concedere le ...

Alcuni smartphone Samsung inviano foto a caso ai contatti della rubrica : Avete un Galaxy Note 8 o un Galaxy S9? Potreste essere a rischio imbarazzo. Alcuni smartphone della Samsung, tra cui questi due modelli, da una settimana a questa parte hanno cominciato a inviare le foto contenute nella galleria. Il tutto in maniera autonoma, senza cioè che il proprietario dello smartphone ne abbia coscienza. La notizia è stata inizialmente riportata da Android Central e poi rilanciata da Gizmodo. Il difetto ...

IL caso SALVINI/ Sondaggi - promesse - voto anticipato : le analogie con l'inizio della fine di Renzi : Per FABRIZIO D'ESPOSITO, esperto di politica del Fatto Quotidiano, nonostante il successo del momento SALVINI rischia di fare la fine di Renzi se non si occupa di temi concreti

Mondiali - il Ct della Colombia : “James non è grave - nel caso pronto Muriel” : Il ct della Colombia, Jose Pekerman, ha dichiarato che il centrocampista James Rodriguez non ha riportato un grave infortunio e spera di averlo a disposizione per la partita contro l’Inghilterra, ottavi di finale della Coppa del Mondo. “Abbiamo avuto buone notizie dopo gli esami medici e la risonanza magnetica, sappiamo che non ha avuto un grave infortunio”, ha detto ai giornalisti Pekerman. “Abbiamo ancora un ...