Il buon cibo non mente | la cucina Flexitariana

laragnatelanews

: L'iniziativa della Regione - LiveSicilia : L'iniziativa della Regione - evyna : Il buon cibo non mente - - morleysoul : Spero almeno che Filippo questi tre giorni si riposi tra montagne, aria pura, tranquillità e buon cibo -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Qualche giorno fa passando in una delle vie di Roma ho letto sulle vetrine di un locale molto fashion “”! Si, si, certo direte: «ma è dal 2017 che si vocifera di questa!» io però non ne avevo mai sentito parlare. Passati i primi due minuti pensando a quale tipo dipotesse ispirarsi e pensando che fosse sicurauna “nuova moda”, la mia gastro-curiosità mi ha spinto a sbirciare tra i vari siti proposti da Google per capire cosa fosse o da che paese potesse essere ispirata la. Ho iniziato ad indagare. Si parla di genialità nell’accostare sapori tanto diversi per la creazione di piatti gustosi e non avendo mai assaggiato un piatto flexitariano sono l’ultima che può mettere in dubbio le ottime recensioni, ma è pur vero che ho già sentito parlare di piatti che uniscono vari ingredienti discordanti tra loro (soprattutto con condimenti ...