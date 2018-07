Ikea ritira distributore di acqua per cani e gatti | rischiano di soffocare

"Rischio soffocamento" - Ikea ritira distributore acqua per animali : Ikea ritira dal mercato il distributore di acqua Lurvig per animali domestici, poiché la testa del cane o del gatto può rimanere incastrata nella campana in plastica, con conseguente rischio di ...

Ikea ritira dal mercato la bicicletta Sladda : è pericolosa : Ikea ha annunciato oggi il ritiro dal mercato della bicicletta “Sladda“, giudicata pericolosa dopo che si è verificato un certo numero di incidenti. Cadute non gravi, spiega il gigante del mobile svedese, causate dalla rottura della cinghia di trasmissione, ma sufficienti per decidere il richiamo dei mezzi a due ruote. Dall’agosto del 2016 sono state vendute 2.600 bici ‘Sladda’ in 26 paesi, quasi un terzo di queste ...