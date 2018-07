I dipendenti Samsung rimettono a nuovo il parco Baden-Powell

vanityfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Anziché andare in ufficio, impiegati, quadri, dirigenti e top manager diElectronics Italia si sono dati appuntamento alRobertdi Milano, per ripulirlo di tutti i graffiti che deturpavano muri, vie di accesso, panchine, pergolati, pali della luce e area bimbi. Un progetto ambizioso, un grande lavoro che ha coinvolto 250della filiale milanese. E che fa parte dell’attività di volontariato SAVE (Volunteer Employee), programma aziendale che coinvolge tutta l’azienda, con l’obiettivo di partecipare a progetti concreti per il bene comune. Il giardino in zona Navigli è stato riqualificato in collaborazione con Retake Milano, che ha lanciato l’iniziativa Retakecon il patrocinio del Comune. Ben consapevole, però, che senza la collaborazione dei lavoratori, raggiungere l’obiettivo sarebbe stato impossibile. «Siamo molto ...