I 67 migranti a bordo della Diciotti non possono sbarcare | due profughi indagati

migranti - Trapani braccio di ferro fra ministero e procura. Tutti ancora a bordo : Sui 67 profughi Salvini e procura non mollano. Due immigrati sono stati indagati dal magistrato, ma restano a piede libero. Sono accusati di concorso in violenza privata continuata e aggravata ai ...

migranti - l'sos della Vos Thalassa e il mistero della protesta a bordo : Tra gli elementi che la Procura di Trapani si ritroverà a valutare nelle prossime ore prima di decidere eventuali provvedimenti a carico dei presunti 'facinorosi' tra i Migranti recuperati dalla Vos ...

migranti - in due denunciati a bordo della Diciotti per violenza e dirottamento : Due denunciati tra i 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e ...

migranti - in due denunciati a bordo della Diciotti per violenza e dirottamento : Due denunciati tra i 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e denunciati da personale della Polizia per violenza, minacce e dirottamento nel corso delle presunte tensioni sulla Vos Thalassa, al largo della Libia. Ma a decidere eventuali provvedimenti, compresi i fermi, sottolineano gli uffici giudiziari, ...

migranti - polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti : Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti Continua a leggere L'articolo Migranti, polizia e Capitaneria di porto a bordo della nave Diciotti proviene da NewsGo.

migranti - nave Diciotti a Trapani ma resta in rada : in corso inchiesta su eventuali scafisti a bordo e sui disordini : Inizialmente stava per entrare in porto, poi il cambio di rotta. La nave Diciotti con a bordo i 67 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla imbarcazione della Guardia costiera italiana è davanti alle coste di Trapani, ma per ora resta in rada. Secondo quanto scrive l’Ansa, la decisione dipende dall’inchiesta in corso per identificare eventuali scafisti che potrebbero essere stati salvati ...

A Trapani l'attesa per la nave Diciotti Prime immagini dei migranti a bordo : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

migranti - DICIOTTI VERSO TRAPANI : POLIZIA A BORDO/ Ultime notizie - niente arresto per i due accusati : La nave DICIOTTI con a BORDO 67 MIGRANTI VERSO il porto di TRAPANI: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:40:00 GMT)

migranti : Polizia a bordo della Diociotti - migranti a rischio arresto. Oggi vertice dei ministri dell'interno a Innsbruck : Attesa al porto di Trapani l'unità della Guardia costiera con 67 migranti. In corso le operazioni per identificare gli autori delle presunte minacce all'equipaggio -

Trapani : tutto pronto per l'arrivo in porto della Diciotti con i 67 migranti a bordo : tutto pronto, a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere nave 'Diciotti' della Guardia costiera con 67 migranti trasbordati domenica dal mercantile italiano Vos Thalassa . Approdo programmato alle 8,...

migranti - Diciotti verso Trapani : polizia a bordo/ Ultime notizie - slitta l'arrivo dell'imbarcazione italiana : La nave Diciotti con a bordo 67 Migranti verso il porto di Trapani: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Trapani : tutto pronto per l'arrivo in porto della Diciotti con i 67 migranti a bordo : tutto pronto, a Trapani, al molo Ronciglio, per accogliere nave 'Diciotti' della Guardia costiera con 67 migranti trasbordati domenica dal mercantile italiano Vos Thalassa. Approdo programmato alle 8, ma destinato a subire uno slittamento - probabilmente alle 10 - per consentire alle forze dell'ordine salite ieri a bordo di mettere insieme gli elementi e le testimonianze raccolte durante le operazioni di identificazione dei ...

migranti - Diciotti a Trapani : polizia a bordo : I 67 Migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera sono attesi per questa mattina nel porto di Trapani. Alcuni di loro potrebbero essere...

migranti - gli interrogatori a bordo e il blitz dei magistrati per non farsi imporre la decisione sugli arresti : Hanno rallentato la corsa della nave Diciotti con i 67 Migranti della rivolta al centro del Mediterraneo per accelerare l'inchiesta sul dirottamento del rimorchiatore che, dopo averli salvati, puntava ...