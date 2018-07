tuttoandroid

: #Honor 10 conquista tutti: sono già 3 milioni le unità vendute globalmente - TuttoAndroid : #Honor 10 conquista tutti: sono già 3 milioni le unità vendute globalmente -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Importanti traguardi in casacon il suo ultimo gioiellino.10 raggiunge un traguardo davvero importante per il brand: a 3 mesi dal lancio lesul mercato internazionale arrivano ad essere addirittura 3, con varie nazioni che lo vedono al top delle classifiche di vendita sia nei negozi fisici che in rete. L'articolo10già 3leproviene da TuttoAndroid.