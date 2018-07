Harry Styles aiuta una fan a fare coming out

Harry Styles contro il razzismo - il supporto del cantante al movimento Black Lives Matter durante i concerti (video) : La voce di Harry Styles contro il razzismo e l'omofobia durante il mese del Pride: il cantante si distingue per l'impegno sociale e le dediche speciali riservate durante i suoi concerti nell'ambito del Live On Tour 2018. Solito salire sul palco con bandiere arcobaleno in sostegno alla comunità lgbtq e ai diritti delle persone omosessuali, recentemente Harry Styles si è fatto anche portavoce del movimento anti-razzista chiamato Black Lives ...

Anche Sign Of The Times di Harry Styles tra i migliori brani del secolo : la classifica di Rolling Stone : The Rolling Stone Magazine ha pubblicato una classifica della canzoni più belle di questo secolo: tra i brani, Anche Sign Of The Times di Harry Styles, singolo d'esordio del cantante britannico, membro degli One Direction. Nella classifica pubblicata da Rolling Stone si elencano tutti i migliori brani rilasciati dal 2000 sino ad oggi: appaiono tanti nomi della musica internazionale, da Gwen Stefani ai Daft Punk, dai Green Day a Rihanna e Katy ...

Harry Styles nudo nel backstage del Live On Tour mentre gioca a ping pong : la copertina di Rolling Stone Magazine - foto - : Harry Styles si prepara alla conclusione del suo lungo Tour di concerti: restano soltanto poche date da completare prima della fine della tranche di spettacoli in America, prevista il prossimo 15 ...

Harry Styles nudo nel backstage del Live On Tour mentre gioca a ping pong : la copertina di Rolling Stone Magazine (foto) : Harry Styles nudo sulla copertina di The Rolling Stone Magazine, in uscita prossimamente. Una fotografia postata dall'account ufficiale della Tournée di Harry Styles ha svelato l'uscita in anteprima di un numero dedicato al cantante britannico. Scattata dalla fotografa ufficiale del Tour Hélène Marie Pambrun, la fotografia ormai diventata virale ritrae Harry Styles nudo nel backstage della Tournée mondiale che da fine febbraio tiene impegnato ...

Harry Styles a Detroit imita una fan in dolce attesa sul palco : “Ecco cosa farei se fossi incinto” (video) : Harry Styles a Detroit per il Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito ieri sera alla Little Caesar Arena di Detroit, nel suo primo tour da solista dopo gli One Direction. Com'è noto, anche dopo quanto accaduto durante il concerto milanese lo scorso aprile, partecipare ai concerti di Harry Styles non è semplicemente prendere parte ad uno show musicale, ma anche ad uno spettacolo d'intrattenimento puro! Martedì 26 giugno, durante ...

Harry Styles a New York duetta per la prima volta con Kacey Musgraves in You’re Still The One (video) : Harry Styles a New York incanta per la seconda serata consecutiva il Madison Square Garden: venerdì 22 giugno il cantante inglese ha tenuto il secondo concerto sold out nella nota venue newYorkese, per la prima volta da solista dopo gli One Direction. In occasione della seconda serata al Madison Square Garden da solista, Harry ha chiamato a duettare Kacey Musgraves, cantautrice statunitense opening act della leg americana del Live On Tour. ...

Il debutto solista di Harry Styles al Madison Square Garden - il cantante nuovamente in difficoltà con i nomi delle fan (video) : Il primo concerto da solista di Harry Styles al Madison Square Garden di New York: giovedì 21 giugno il grande debutto del cantante inglese nell'arena più rinomata ad importante degli Stati Uniti. Un traguardo importante per il giovane performer, che è tornato a calcare il palco affrontato precedentemente insieme agli One Direction. Harry Styles al Madison Square Garden ha tenuto ieri sera un concerto sold out, uno show speciale durante il ...

Harry Styles a Boston invita due fan a ballare sul palco per What Makes You Beautiful : “Non intralciatemi mentre ballo!” (video) : Sorpresa per il Live On Tour di Harry Styles a Boston: il cantante inglese ha invitato due ragazze sul palco, poco prima dell'esibizione in What Makes You Beautiful, primissima canzone degli One Direction. Una serata che difficilmente le due ragazze americane dimenticheranno oltre che un gesto molto carino da parte del cantante: dopo aver avvistato il cartellone delle due fan in platea, che chiedeva espressamente di poter ballare con lui, ...

Lo slogan LGBTQ di Harry Styles a Philadelphia - una frecciatina a Donald Trump sorprende i fan (video) : Un altro prezioso omaggio alla comunità LGBTQ: durante il concerto di venerdì 15 giugno, Harry Styles a Philadelphia ha sfoggiato sul palco come suo solito una bandiera arcobaleno, ma questa volta con uno slogan particolare! Durante la cover in What Makes You Beautiful degli One Direction, Harry Styles ha sventolato sul palco del Wells Fargo Center una bandiera con i colori dell'arcobaleno, in omaggio al mese del Pride. Sulla stoffa, questa ...

Il Live On Tour di Harry Styles in Pennsylvania per la prima volta in uno stadio da solista - il cantante : “Mi avete cambiato la vita” (video) : Harry Styles in Pennsylvania per una nuova ed importate tappa del suo Live On Tour 2018. Il cantante inglese, giovedì 14 giugno si è esibito per la prima volta da solista in uno stadio, l'Hersheypark Stadium di Hershey in Pennsylvania. Davanti agli occhi di 30 mila persone, il cantante ventiquattrenne ha affrontato forse uno dei palchi più importanti del suo lungo Tour internazionale, che da questa primavera lo sta portando in giro per il ...

Smentita la relazione tra Nick Grimshaw e Harry Styles dopo anni di rumors : “Non è mai successo niente” : Smentiti tutti i rumors sulla relazione tra Nick Grimshaw e Harry Styles: finalmente, dopo anni di indiscrezioni, lo speaker di BBC Radio 1 ha messo a tacere le voci che lo vedevano coinvolto con la popstar mondiale degli One Direction. Nick Grimshaw e Harry Styles sono amici di lunga data, ma nel corso degli anni molto spesso i fan hanno accostato i due nomi con fare troppo pretenzioso. Per lunghi periodi, infatti, si è vociferato che i due ...

#MTVMusicCup : vota il tuo preferito tra Harry Styles - Shawn Mendes - Nicki Minaj e Camila Cabello : Non hai ancora superato l'esclusione dell'Italia ai Mondiali? Consolati con questa super sfida dove il vincitore lo decidi TU! The post #MTVMusicCup: vota il tuo preferito tra Harry Styles, Shawn Mendes, Nicki Minaj e Camila Cabello appeared first on News Mtv Italia.

Harry Styles - 5 momenti memorabili successi durante i suoi live : Harry, impossibile non amarlo The post Harry Styles, 5 momenti memorabili successi durante i suoi live appeared first on News Mtv Italia.

Harry Styles chiede la carta d’identità ad una fan per accertarsi del suo compleanno (video) : Una bizzarra richiesta sul palco del Live On Tour durante la recente tappa della tournée a Sunrise, in Florida: Harry Styles chiede la carta d'identità di una fan in mezzo al pubblico. Durante il concerto tenutosi a Sunrise, come suo solito Harry ha chiesto se qualcuno compisse gli anni: un siparietto ormai ricorrente durante i suoi concerti è proprio il momento in cui Harry chiede al pubblico di cantare "Happy Birthday" a coloro che nel ...