Gran Canaria | batterio resistente agli antibiotici Si sono ammalati in ospedale

Gran Canaria. Prete cede chiesa e canonica alle drag queen : A Gran Canaria (Spagna) il parroco di La Breña, Fernando Báez Santana, ha dato alle drag queen uno spogliatoio della casa parrocchiale affinché potessero vestirsi per un gala. Poi ha concesso l"altare della chiesa come location per una foto ricordo con i trasvestiti.Il fatto ha scatenato molte polemiche. Qualcuno ha apprezzato il suo gesto ma la maggior parte delle persone ha commentato sui social l"accaduto ritenendo inadatta, per riferire i ...

Verona : prete gay si sposa con il compagno a Gran Canaria : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è sposato a Gran Canaria con il suo compagno di sempre. E’ la storia di don Giuliano Costalunga, che dopo dieci anni ha realizzato il suo sogno: si è sposato ad aprile nell’isola spagnola con il compagno di sempre, Paolo. E’ quanto riportano oggi i quotidiani di Verona.Don Giuliano Costalunga è stato parroco di Selva di Progno, in servizio fino a due anni fa nella piccola parrocchia sui ...

Scali di Tenerife e Gran Canaria - no a nuove piste di volo : ... rendendo l'Arcipelago meno competitivo e p rovocando perdite significative nell'economia turistica. Gli otto aeroporti delle Canarie, secondo quanto dichiara il direttore di AENA, h anno ancora una ...