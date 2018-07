Gli sviluppatori di Warframe stanno considerando tutte le opzioni per il cross platform

Gli sviluppatori di Yakuza vorrebbero portare la serie su più piattaforme - ma Nintendo Switch non sarebbe quella ideale : Il franchise di Yakuza, a parte Yakuza 1 & 2 su Wii U di alcuni anni fa, non ha visto l'approdo di altri giochi della serie sulle console di Nintendo.Di recente, il sito francese Gameblog ha parlato con il produttore di Yakuza Daisuke Sato. A Sato è stato chiesto se esiste la possibilità che la serie possa prima o poi arrivare su altri sistemi, come Nintendo Switch (e Xbox One). Sato ha risposto facendo capire che difficilmente la serie ...

Gli sviluppatori di PUBG sono d'accordo con le critiche ricevute e promettono miglioramenti ai giocatori : PUBG Corp. ha pubblicato una nuova patch per PlayerUnknown's Battlegrounds per testare i server su PC.Come segnala VG247.com, la patch 17.1 è piccola e porta correzioni ad alcuni piccoli bug di PUBG. Più avanti, invece, è prevista una patch più grande che risolverà un fastidioso bug introdotto di recente che ha impedito ai giocatori di essere in grado di rianimare i loro compagni di squadra in alcuni casi. Il bug è il risultato del nuovo codice ...

Lo scarso successo di LawBreakers è stato in parte il motivo della cancellazione di The Amazing Eternals - il nuovo progetto deGli sviluppatori di Warframe : The Amazing Eternals avrebbe dovuto essere il prossimo grande gioco dello sviluppatore di Warframe. Il titolo è stato inizialmente annunciato ad agosto dello scorso anno come uno sparatutto che sfrutta la presenza di una serie di carte collezionabili con cui modificare diversi elementi dell'eroe utilizzato.Il concetto e l'estetica erano interessanti e lo sviluppatore Digital Extremes aprì i test per più giocatori poche settimane dopo l'annuncio. ...

Forza Horizon 4 si mostra in un lungo video gameplay con il commento deGli sviluppatori : Microsoft e Playground Games hanno mostrato un ampia porzione di gameplay del prossimo gioco di corse open-world Forza Horizon 4.Il gameplay, presentato dal game director Ralph Fulton e dagli altri membri del team Playground, si è concentrato principalmente sulla stagione estiva. Il gioco, infatti, sarà caratterizzato da cambiamenti stagionali una volta alla settimana.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere molti elementi interessanti tra cui ...

Gli sviluppatori di Battlefield V stanno ancora perfezionando il sistema dei danni e le stazioni di rifornimento : Battlefield V è stato reso disponibile in una fase closed alpha di recente e i giocatori hanno mandato il loro feedback al team di DICE, sopratutto per quanto riguarda un aspetto in particolare. Una delle cose di cui alcuni fan hanno preso nota è stata la quantità di HP che si perde dopo aver subito danni: secondo i giocatori, il valore è molto alto e i kit di cura non sono sufficienti per ripristinare la salute. Un fan su Twitter ha chiesto al ...

Fallout 76 non sarà perfetto al lancio : Gli sviluppatori perfezioneranno il gioco grazie al feedback della community : Bethesda sta testando i propri limiti quest'anno con l'uscita di Fallout 76, l'atteso gioco ambientato nell'universo di Fallout, che porterà i giocatori in un mondo post apocalittico online. Tuttavia, il titolo sarà ben lungi dall'essere perfetto quando verrà pubblicato e Bethesda terrà a mente il feedback dei giocatori per perfezionarlo, migliorarlo e per portare nuovi contenuti in modo abbastanza frequente lungo il percorso.Durante GameLab, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Gli sviluppatori introdurranno la selezione della mappa anche su Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds potrebbe essere recentemente caduto in disgrazia visto l'incredibile successo del diretto rivale Fortnite, ma il team di sviluppo di Bluehole ha continuato a lavorare diligentemente su PC e leggermente in ritardo anche sulla versione Xbox One del gioco. Come saprete, PUBG su PC ha già visto l'arrivo di una feature molto richiesta, ovvero la selezione della mappa e ora, come segnala Gamingbolt, apprendiamo che tra ...

WhatsApp invia nuove diffide aGli sviluppatori e lancia i Research Awards : WhatsApp invia un Cease and Desist ad alcuni sviluppatori e intanto offre premi a ricercatori interessati a esplorare i problemi legati alla disinformazione su WhatsApp. L'articolo WhatsApp invia nuove diffide agli sviluppatori e lancia i Research Awards proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Italia conferma l’impegno per Gli sviluppatori indipendenti con ID@Xbox : Si è tenuto oggi nella Microsoft House di Milano, per il terzo anno consecutivo, lo showcase ufficiale Italiano ID@Xbox, durante il quale Microsoft ha confermato il proprio impegno a supporto degli sviluppatori indipendenti. L’azienda intende, infatti, porsi come punto di riferimento non solo per gli sviluppatori professionisti ma per tutti gli appassionati, anche quelli meno tecnici, che vogliono impegnarsi nella creazione di videogiochi, ...

Gli sviluppatori di Resident Evil 2 spiegano perché il gioco è molto più di un "remake" : L'imminente "remake" di Resident Evil 2 è stato probabilmente uno degli annunci migliori e più graditi all'E3 di quest'anno. È un gioco che i fan della serie richiedevano da molto tempo e siamo stati tutti compiaciuti all'arrivo dell'annuncio ufficiale. Una cosa degna di nota in questo annuncio, però, è che il gioco non viene presentato come un remake, ma semplicemente come Resident Evil 2.Aggiungere "remake" da qualche parte nel titolo è una ...

Bufera su Google - Gli sviluppatori di app terze possono leggere la tua email. Ecco come difendersi : Gli impiegati di diverse compagnie che offrono questi servizi hanno ammesso al Wsj di leggere i messaggi per migliorare i propri servizi. Big G conferma e suggerisce di visitare la pagina "Controllo sicurezza"

“Lo sporco segreto” : Gli sviluppatori di app Gmail possono leggere le mail di tutti : Gli sviluppatori di app Gmail (e non solo) possono leggere i messaggi inviati tramite posta elettronica di tutti gli utenti. A poterlo fare non sarebbero soltanto gli sviluppatori di Google, ma anche quelli di terze...

Perché Gli sviluppatori AAA puntano sui giochi come servizi e l'universo indie si sta concentrando su sempre meno generi? : Rami Ismail non è semplicemente il cofondatore di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne) ma è in generale una personalità estremamente rispettata e ammirata all'interno dell'industria videoludica. Le sue opinioni sull'attuale stato del nostro medium non possono che incuriosire ed essere analizzate con particolare attenzione.come riportato da Rock Paper Shotgun, Ismail, ha ricoperto il ruolo di moderatore in una serie di ...

Gli sviluppatori di Call of Duty al lavoro su un titolo "next gen"? Infinity Ward pubblica un annuncio di lavoro : Lo sviluppatore di Call of Duty, Infinity Ward, è impegnato ad assumere personale per un nuovo progetto destinato ad apparire su "più piattaforme next gen", secondo un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia.Supponendo che questo sia un gioco della serie Call of Duty (e probabilmente lo sarà, poiché parliamo di Infinity Ward), il titolo molto probabilmente segnerà il ritorno di una campagna dedicata alla storia.Sull'annuncio, ...