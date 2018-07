' Gli Incredibili' alla conquista del mondo Edna ha ancora la voce di Amanda Lear

Gli Incredibili 2 - il supereroe è donna : E mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una casa con gli scatenati Violetta, Flash e il neonato Jack-Jack, Helen cerca, con grande difficoltà, di riscattare i supereroi di tutto il mondo ...

Schianti incredibili contro ostacoli invisibili : è italiano il mago deGli effetti speciali che ha gabbato il web : Nel mese di giugno è diventato virale un video in cui diverse auto hanno misteriose collisioni con ostacoli invisibili sulla carreggiata. Il video in questione è frutto delle abili manipolazioni del grafico italiano Donato Sansone che si è divertito a modificare alcune sequenze di incidenti reali, gabbando gran parte del web. Sulla pagina facebook del simpatico manipolatore gli amici ironizzano paragonandolo ad Orson Wells che con la versione ...

Incredibili problemi Vodafone oggi 11 luGlio : non funzionano rete e chiamate : In corso dei seri problemi Vodafone in questa mattinata di mercoledì 11 luglio. L'operatore rosso è alle prese con quello che sembrerebbe essere un vero e proprio down. Per molti clienti non funziona a dovere la rete internet del vettore e pure risulta davvero limitato il servizio di chiamate in uscita e in entrata. La situazione al momento di questa pubblicazione appare davvero molto grave. Il sito specializzato Downdetector sta riportando ...

Maturità 2018 - Gli errori più incredibili deGli studenti : “La Gioconda è di Giotto e D’Annunzio era un estetista” : Per ignoranza o per emozione, i maturandi italiani hanno dato anche quest'anno vita a una poderosa enciclopedia degli errori (e degli orrori). Dalla domanda: "Chi ha scritto il diario di Anne Frank?" allo studente che alla traduzione di greco si è presentato con il dizionario di latino. Fino ai più incredibili errori in letteratura e arte e geografia: "Il Giappone? Confina con la Polonia". Ovvio, no?Continua a leggere

Ivan Zaytsev dopo Gli insulti sui social : “I vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia fiGlia. Offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...

FiGlia e vittoria dell’Inghilterra in un solo colpo : Delph vive le ore più incredibili della sua vita e torna in Russia - le sue parole : Fabian Delph ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra per assistere alla nascita della sua terzogenita, ora il calciatore esprime tutta la sua felicità sui social e torna in Russia Fabian Delph, calciatore dell’Inghilterra, ha dovuto rinunciare all’ottavo di finale della sua Nazionale per una ragione ben più importante. Il centrocampista è tornato infatti in Patria per assistere alla nascita di sua Figlia. Proprio mentre ...

Gli Incredibili 2 : dopo le critiche per le parolacce - il regista dice che un film per soli bambini : (foto: Getty) Anche se da noi dovremo aspettare ancora qualche mese (uscirà il 19 settembre), Gli Incredibili 2 ha già fatto il suo debutto da un paio di settimane negli Stati Uniti sorprendendo tutti con un successo di pubblico e di critica senza precedenti, soprattutto considerando che il primo film che ha dato origine alla saga era stato diffuso nel 2004, quindi 14 anni fa. Tutto merito di personaggi collaudati, di alcune novità e anche di ...

LEGO : Gli Incredibili - recensione : Nuova stagione, nuovo gioco LEGO. Ormai non si contano più ma per la prima volta la saga giunge presso i prestigiosi lidi Pixar con una doppia razione di super-famiglia. Chi non ha visto Gli Incredibili, lungometraggio datato 2004, si è perso uno dei più divertenti film d'animazione in CG della storia. Abbiamo dovuto attendere ben 14 anni per un sequel, che ha esordito nelle sale americane stabilendo il nuovo record di incassi nel primo fine ...

Milano Rally Show 2018 : Gli appuntamenti con le tre incredibili prove ad Arese : Sabato 28 e Domenica 29 luglio presso la pista, l’area adiacente a il centro di Arese, per il secondo anno si può vivere l’emozione unica di assistere alle prove speciale del Milano Rally Show 2018 Milano si conferma città di grandi ed esclusivi appuntamenti sportivi: è, infatti, tutto pronto per la seconda edizione del Milano Rally Show. IL CENTRO, tra i partner ufficiali dell’iniziativa, ospiterà tre entusiasmanti prove speciali presso LA ...

LEGO Gli Incredibili : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo LEGO Marvel Super Heroes 2, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di LEGO Gli Incredibili, su gentile concessione Warner Bros, annunciato a grande sorpresa qualche mese fa, in occasione dell’imminente debutto nelle sale cinematografiche del sequel degli Increidibili. LEGO Gli Incredibili Recensione LEGO Gli Incredibili segue le vicende della super famiglia dopo gli eventi che l’hanno vista ...

«Gli Incredibili 2» è già record al box-office : Dopo quattordici anni gli Incredibili sono ancora, davvero, Incredibili. A rivelarlo sono i dati del box-office americano che premia il sequel del film Pixar con 180 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione, 35 in più di Alla ricerca di Dory, che al debutto nel 2016 deteneva il record di lungometraggio d’animazione più redditizio di casa Disney. La pellicola diretta da Brad Bird si piazza ottava nella classifica dei migliori ...

Incassi Usa - boom per Gli Incredibili 2 : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Debutto record al box office Usa per Gli incredibili 2: con 180 milioni di dollari nel week end, il nuovo film Disney-Pixar diretto da Brad Bird, sequel del cult del 2004, non ...

Gli Incredibili 2 - 14 anni dopo tornano e sono da record : La grande novità di questo nuovo episodio, che sarà nelle sale italiane il 19 settembre, è il fatto che a salvare il mondo questa volta sarà soprattutto compito di Elastigirl. "È una storia familiare ...

'Gli Incredibili 2' - 14 anni dopo tornano e sono da record - Cinema - Spettacoli : L'incasso finale non è ancora certo ma le previsioni parlano di una forchetta tra i 150 e 180 milioni di dollari, quello che è sicuro è che Gli incredibili 2 , il nuovo film Pixar - Disney, sequel del ...