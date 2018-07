Gli autori di Octopath Traveler lavorano a nuovi videogiochi | ma non solo per Switch

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a nuovi videogiochi - ma nono solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...

Via i silos - l'Autorità Portuale a confronto con Gli operatori per il futuro del porto : Si apre un mondo che ci permetterà da una parte di rafforzare il porto commerciale e dall'altra di continuare a liberare ancora il porto Antico per recupare il rapporto con la città'. Terzo passaggio,...

Fisco - registrazione atti autorità giudiziaria : dal 23 luGlio pagamenti tramite F24 : Teleborsa, - Per gli atti giudiziari emessi a partire dal prossimo 23 luglio sarà possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi, sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell' ...

Ingress arriva su Netflix : il titolo mobile daGli autori di Pokémon Go diventerà un anime : Prima di dedicarsi a Pokémon GO e di diventare uno studio di fama mondiale, nel 2013 Niantic lanciò sul mercato mobile l'apprezzato Ingress, titolo in grado di evidenziare le capacità del team e che ora sta per effettuare un importante salto di qualità, arrivando addirittura sul piccolo schermo.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Ingress diventerà una serie TV anime prodotta da Netflix, che in questo periodo sta collaborando con ...

ILIAD - aumentano a 138 Gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano : ILIAD, aumrnta a 138 impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD, aumentano a 138 gli impianti autorizzati nella città metropolitana di Milano ILIAD ha avuto una vera e propria ...

Giappone - giustiziati Gli autori della strage col gas sarin nella metro di Tokyo nel 1995 : Shoko Asahara, fondatore e leader del culto Aim Shinrikyo, responsabile degli attacchi compiuti nella metropolitana di Tokyo nel 1995 col gas sarin, è stato giustiziato lo scorso venerdì, tramite impiccagione.Il 63enne Asahara, il cui vero nome era Chizuo Matsumoto, è il primo ad essere giustiziato di 13 persone, legate a una serie di crimini commessi dal culto della "Verità suprema" che idealizzava la fine del ...

ORSO POLARE UCCIDE UN UOMO IN CANADA/ Cercava di difendere le fiGlie - animale abbattuto dalle autorità : ORSO POLARE UCCIDE un UOMO in CANADA, Isola di Sentry: il 31enne sbranato dopo aver difeso le figlie. Tragica fine per un UOMO canadese, mangiato vivo dall'animale nordico(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Palinsesti Mediaset - Piersilvio Berlusconi sul trash al Grande Fratello : “Ho pensato Barbara e Gli autori stanno esagerando” : Rete 4 cambia completamente pelle e lo fa proponendo il maggior numero di novità. Nuovi volti, nuovi programmi e una nuova linea editoriale. “Vogliamo restituire a Rete 4 una ricchezza che una rete generalista deve avere, passeremo da trenta serate autoprodotte a quasi sessanta”, ha spiegato il direttore Sebastiano Lombardi. Dalla Rai arrivano Roberto Giacobbo, che condurrà il programma di divulgazione “Freedom-Oltre il ...

Gli autori del remake di Secret of Mana sono a lavoro su un nuovo GDR per Nintendo Switch e PS4 : Una nuova offerta di lavoro pubblicata di recente da Square Enix ha svelato che la Divisione 8 della compagnia, già famosa per aver lavorato al remake di Secret of Mana e a Final Fantasy: Brave Exvius, starebbe sviluppando un GDR action nuovo di zecca per PS4 e Nintendo Switch, naturalmente non ancora annunciato.Come riporta VG24/7, Square Enix vorrebbe assumere attraverso questo annuncio un assistente di progetto, che avrà il compito di ...

Ruspadana - una ruspa contro i migranti : il gioco indigna i social. Gli autori : "E' satira" : Dopo decine di segnalazioni, a cominciare dal tweet di Frankie hi-nrg mc, l'applicazione per iPhone "adatta ai bambini dai 9 anni in su" eliminata dall'Apple Store per violazione delle linee guida. I programmatori: "Un gioco per sottolineare le storture di ciò che sta...

LuGlio con i libri : a Brindisi incontri con undici noti autori : ... Cottarelli ci spiega senza tecnicismi quali sono le strategie e le soluzioni che dobbiamo costruire per garantire un futuro alla nostra economia. A dialogare con l'autore la giornalista de La 7 ...