Giustizia | Ferraresi | nessuna minaccia a colleghi parlamentari

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Mi spiace per l’equivoco creato ma non ho maito nessuno, tantomeno membri del Parlamento di cui faccio parte”. Questo il sottosegretario allaVittoriolo ha detto subito, sottolinea una nota, a botta calda, quando è scoppiata la bagarre in Aula, dov’era in discussione il decreto sul Tribunale e la Procura di Bari, per una frase che però in realtà non è mai stata pronuncia né come è stata riportata, né tantomeno come è stata equivocata, nella inquietudine che saliva a Montecitorio., prendendo la parola al termine delle dichiarazioni di un gran numero di, esordiva ringraziando tutti ma ritenendo fosse arrivato il “doveroso” momento, da molti invocato, di dare una risposta ai tanti interventi e alle molte domande poste sul decreto in discussione e sulle ...