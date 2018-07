Giustizia | Camera | finito esame emendamenti dl tribunale Bari

Bari - sul palaGiustizia la Camera si accapiglia : Bagarre durante l'esame del dl sul palazzo di giustizia di Bari, con la protesta delle opposizioni. Si arriva anche allo scontro fisico tra deputati di Fdi e Lega -

Schiaffi e pugni alla Camera : rissa FdI-Lega/ Video - PalaGiustizia Bari : Fico sospende la seduta : Schiaffi e pugni alla Camera: rissa FdI-Lega a Montecitorio. Palagiustizia di Bari, clima di alta tensione nel Centrodestra: Fico sospende la seduta, ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:39:00 GMT)

PalaGiustizia di Bari - alla Camera insorgono le opposizioni : Esplode la bagarre alla Camera dei deputati, dove il tema al centro della discussione era la scelta della sede provvisoria del Palagiustizia di Bari, che secondo un articolo pubblicato da Repubblica ...

DI MAIO : “CIAO CIAO VITALIZI” - OK DI SALVINI/ Camera - voto Ufficio Presidenza : blog M5s “abolita inGiustizia” : Di MAIO, vitalizi: ok di SALVINI, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:27:00 GMT)

Palazzo di Giustizia Bari - Pd e opposizioni contro i 5S alla Camera 'Onestà - onestà' : ROMA - 'Onestà! Onestà!'. Arriva in aula il decreto legge che dispone il trasferimento del Palazzo di giustizia di Bari, il primo della nuova legislatura a trazione gialloverde, e scoppia lo scontro. ...

Governo - fiducia alla Camera : 350 sì. Conte : “Non stravolgeremo Buona Scuola. Noi Giustizialisti? Conosciamo la Carta” : L’unica sorpresa nel giorno in cui il Governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia anche alla Camera (350 favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti) è il sì di Vittorio Sgarbi: “Dove c’è il disordine io prospero” ride il critico d’arte deputato di Forza Italia mentre definisce Conte “il vicepresidente di due vicepresidenti”, Di Maio “a un prossimo Alfano” e Salvini ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su Giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...