Giordano Mazzocchi | ' Dopo la scelta | io e Nilufar abbiamo fatto l' amore tutto il giorno'

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip/ Uomini e Donne - le differenze con Ida e Riccardo : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip? L'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Temptation Island Vip con Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : «Sono loro i primi partecipanti» : Non c'è coppia televisiva o social che non sia chiamata a superare la "prova" "Temptation Island". E dopo le voci - non confermate - sulla partecipazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante, nuove indiscrezioni sull'adesione di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, a poche settimane dalla scelta a "Uomini e Donne". --Secondo i rumors saranno loro i primi partecipanti ufficiali della nuova edizione di Tempation Island Vip. È "361 magazine" ...

Temptation Island con Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : «Sono loro i primi partecipanti» : Non c'è coppia televisiva o social che non sia chiamata a superare la 'prova' 'Temptation Island'. E dopo le voci - non confermate - sulla partecipazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante , nuove ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island vip?/ Uomini e Donne - la vendetta del corteggiatore... : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island vip? L'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Nilufar Addati : età - altezza e peso. Temptation Island Vip - la fidanzata di Giordano Mazzocchi : Prima corteggiatrice di Mattia Marciano, poi tronista, la storia di Nilufar Addati è stata una delle più seguite degli ultimi anni. Approda in televisione alla corte di Maria De Filippi tra le fila delle corteggiatrici di Mattia Marciano, ma la fortuna non ha girato dalla sua parte de il giovane ha deciso di uscire anticipatamente dal programma insieme a Vittoria Deganello, conosciuta telefonicamente prima del suo ingresso nel dating show ...

Temptation Island Vip : coppie Andrea Damante - Giulia De Lellis - Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi? : Primi rumours sulle possibili coppie della prima edizione di Temtpation Island Vip, la versione per 'famosi' del docurelity di Canale 5, affidata a Simona Ventura. E' il portale 361magazine.com a svelare l'identikit dei fidanzati che, sicuramente, prenderanno parte al programma. Si legge:prosegui la letturaTemptation Island Vip: coppie Andrea Damante - Giulia De Lellis, Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi? pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Temptation Island - Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati parteciperanno all’edizione Vip : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati potrebbero partecipare alla prima edizione Vip del reality Temptation Island: l’indiscrezione Mentre l’edizione Nip di Temptation Island andrà in onda lunedì 9 luglio, per quella Vip bisognerà attendere settembre. Tante sono le indiscrezioni sui nomi celebri dei componenti delle coppie che avrebbero voluto mettere alla prova il loro amore, ma per ora pare non esserci niente di ufficiale. Dopo le voci ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast di Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip anticipazioni: Nilufar e Giordano nel cast? Filippo Bisciglia è pronto per dare il via alla sesta edizione di Temptation Island. Domani sera su Canale5 cinque coppie inizieranno a mettere alla prova il loro amore in un viaggio dei sentimenti che terminerà a inizio agosto. Terminata l’edizione nip di Temptation Island, a settembre partirà quella Vip. A condurre il nuovo reality sull’ammiraglia Mediaset, in base ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip?/ Uomini e Donne - l'indiscrezione bomba : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip? l'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:59:00 GMT)

Uomini e Donne - rottura tra Luigi e Sara : parla Giordano Mazzocchi : Uomini e Donne, Giordano si svela: le parole su Luigi, Sara e la rottura Giorni di grande tensione per alcuni degli ex protagonisti di Uomini e Donne. I fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno puntato il dito contro Sara e Luigi. Come sempre, il pubblico si è diviso a metà. C’è chi crede […] L'articolo Uomini e Donne, rottura tra Luigi e Sara: parla Giordano Mazzocchi proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : colazione d'amore per la coppia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Dove andranno in vacanze le note coppie nate nel programma? Da Nilufar e Giordano a Soleil e Marco: tutte le news(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:28:00 GMT)

Nilufar Addati rivede Giordano Mazzocchi e scatta il bacio : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati si rivedono come promesso Gli amori che nascono a Uomini e Donne devono confrontarsi con la dura vita al di fuori delle telecamere. Molto spesso la neo coppia resiste e riesce a ritagliarsi uno spazio ben definito dove far convivere fan e vita privata. Altre coppie, invece, rimangono soffocate dalla visibilità e dai fan troppo assillanti e in poco tempo scoppiano come palloncini vicini a un nido di rovi. ...

Uomini e Donne/ "Giordano Mazzocchi? È molto simile a me" : parla Angela Caloisi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 21:43:00 GMT)

Uomini e Donne/ Maria De Filippi perdona Nilufar : novità per la Addati e Giordano Mazzocchi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island? Maria De Filippi dà una seconda chance alla coppia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:35:00 GMT)