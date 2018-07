Gf Vip 3 | dai fratelli Rodriguez agli Arcuri | Manuela e Sergio verso la Casa

Spiagge Vip : la Versilia super gettonata dai personaggi noti - ecco chi : ... la Versilia e in particolar modo Forte dei Marmi , è sicuramente tra le più gettonate località turistiche balneari d'Italia amate dai personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Qui ...

M5s - la rivolta di Emilio Carelli e Pierluigi Paragone : i Vip sedotti e abbandonati dai grillini : Quasi un mese dopo la nascita del governo Lega-M5s, sistemate le caselle per ministri, vice e sottosegretari, arrivano puntuali i mal di pancia di chi oggi si sente sedotto e abbandonato dal mondo grillino. Di esterni vip in quest'ultimo giro elettorale ce ne sono stati un bel po', a partire dall'ex direttore di Skytg24 , Emilio Carelli , fino all'ex conduttore de La Gabbia su La7, ...

A Vino Vip dai produttori appello a fare squadra per sfida mercati : Delle nuove sfide della ricerca ha parlato Attilio Scienza, fra i massimi esperti di genetica nella viticoltura: 'La sostenibilità e il cambio climatico sono lo specchio della ciclicità e anche la ...

A Vino Vip dai produttori appello a fare squadra per sfida mercati - : Delle nuove sfide della ricerca ha parlato Attilio Scienza, fra i massimi esperti di genetica nella viticoltura: 'La sostenibilità e il cambio climatico sono lo specchio della ciclicità e anche la ...

La nuova moda lanciata dai Vip di Silicon Valley : basta dieta - sì al digiuno : La scienza è cauta al riguardo e alcuni studi mettono in guardia da possibili rischi per la salute. Tra cui, non ultimo, un rapporto con il cibo che rischia di diventare disfunzionale. Sullo sfondo, ...