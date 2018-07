Frozen film stasera in tv 12 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - KykoMicsuOld : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - TELEVISIONEit : #Frozen film #primatv su Italia 1, giovedì 12 luglio 2018 dalle 21:15 -

(Di giovedì 12 luglio 2018)è ilin tv giovedì 122018 in onda in prima serata su Italia 1. Il thriller scritto e diretto da Adam Green è interpretato da Kevin Zegers, Shawn Ashmore ed Emma Bell. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda USCITO IL: 25 marzo 2011 GENERE: Thriller, Drammatico ANNO: 2010 REGIA: Adam Green CAST: Shawn Ashmore, Emma Bell, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah Vanderbilt, Adam Johnson, Kane Hodder DURATA: 93 Minutiin tv:Una normale gita in montagna sulle piste diventa un incubo agghiacciante per tre snowboarder: rimangono bloccati sulla seggiovia prima della loro ultima discesa. L’impianto di risalita infatti viene disattivato e tutte le luci vengono spente. I tre giovani si rendono conto di ...