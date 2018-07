calciomercato

: #Frosinone: contatti con l'Udinese per una punta | Calciomercato - UdineseAddict : #Frosinone: contatti con l'Udinese per una punta | Calciomercato - UdineseAddict : Perica ad un passo dal #Frosinone: contatti in corso | TUTTOmercatoWEB - UdineseAddict : #Frosinone, contatti in corso con l'Udinese per Stipe Perica | TUTTOmercatoWEB -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Secondo Sky Sport , per l'attacco ilha virato su Stipe Perica .in corso con l', c'è ottimismo per chiudere l'operazione.