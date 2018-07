Francia : sciopero rider per la finale : Il quotidiano sportivo L'Equipe titola "Coppa del Mondo: minaccia di sciopero sulla pizza a domicilio" e la preoccupazione sembra stia guadagnando terreno, anche se ancora non è certo il numero di ...

Francia : sindacato Sncf - 'sciopero treni va avanti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia : doni per circa 1 milione a ferrovieri in sciopero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve