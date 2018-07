Foto in bianco e nero dai Mondiali

Estate Sforzesca - Milano 13 luglio 2018 - L'uomo bianco nella Foto - uno spettacolo di e con Davide Verazzani : ... accorgersi di quanta strada è ancora da percorrere oggi, e venire a conoscenza di questo piccolo grande eroe silenzioso, che dall'Australia ha impartito al mondo intero un'enorme lezione di dignità ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - Foto : ecco la prima maglia bianconera autografata da CR7 : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [Foto] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - la Roma lancia la provocazione : il tweet giallorosso scatena il popolo bianconero [Foto] : Il club giallorosso ha pubblicato, due minuti dopo l’annuncio della Juventus di aver ingaggiato CR7, un tweet davvero sorprendente Non tutti sorridono e si esaltano per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, c’è anche chi schernisce il club bianconero. Si tratta della Roma che, due minuti dopo l’annuncio sui social da parte della Juventus, ha pubblicato un tweet in cui inneggia a… Lionel Messi. “Il ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la Foto ‘bianconera’ - no ad un’offerta shock dalla Cina e la commissione per Mendes : Cristiano Ronaldo-Juventus, siamo ai dettagli. Si sta per concludere la trattativa di mercato del secolo, il portoghese sta per diventare un calciatore bianconero, annuncio previsto già entro le prossime ore, forse anche martedì. Nelle ultime ore sono arrivati tanti indizi, adesso un altro, CR7 si è fatto FOTOgrafare in vacanza in Grecia insieme al fratello, pantaloncini neri e maglietta… bianca, una FOTO ‘bianconera’. E ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sul sito di CR7 dei clamorosi dettagli che fanno sognare i tifosi bianconeri [Foto] : I clamorosi dettagli sul sito di Cristiano Ronaldo che fanno sognare i tifosi juventini: è quasi fatta? Cristiano Ronaldo alla Juventus: da giorni ormai è questo l’argomento più chiacchierato nel mondo del calcio. L’attaccante portoghese e la società torinese sono riusciti a mettere in ombra anche i Mondiali di Russia 2018 con la trattativa dell’anno. In attesa dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei ...

L'argento vivo addosso - e non solo - : nel mondo bianconero di Anastasia - Foto : Anastasia Ferrante: aspirante attrice, modella e... imprenditrice. Ecco chi è l'eclattica tifosa della Juventus: scoprila in FOTOgallery!

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi bianconeri in delirio : “stasera tutti a Caselle” [Foto] : Cristiano Ronaldo-Juventus, non è una pazzia estiva. Il calciatore portoghese è una possibilità concreta di mercato dei bianconeri. Secondo alcune voci il Real Madrid avrebbe accettato l’offerta di 100 milioni della Juventus, i bianconeri avrebbero proposto al portoghese un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a stagione. Ed i tifosi della Juventus sono scatenati, i social sono stati presi d’assalto, tra chi ci crede veramente e chi invece ...

Juventus - arriva Cancelo : entusiasmo alle stelle dei tifosi bianconeri [Foto] : 1/7 Foto LaPresse ...

Juventus - arriva Emre Can per le visite mediche : entusiasmo alle stelle in casa bianconera [Foto] : 1/11 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Tifosi dell’Inter furiosi : Wanda Nara manda messaggi “bianconeri” [Foto] : Mauro Icardi al centro di un caso che sta accendendo il calciomercato, il suo futuro all’Inter sembrerebbe essere in bilico Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha scatenato l’ira di alcuni Tifosi dell’Inter sui social. La compagna del capitano nerazzurro infatti, ha postato la foto di un viaggio, una foto che è stata vista come un messaggio alla Juventus. Si tratta dell’immagine di una zebra, fotografata durante ...