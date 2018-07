Forza Italia | “Quando avremo ancora i nigeriani sotto casa | chi prenderà i voti di

Augusto Minzolini la soffiata del consigliere di Paolo Savona : 'La Lega si porterà via mezza Forza Italia' : Forza Italia aspetta. Non si sa cosa ma aspetta, senza essere nel governo e senza fare nemmeno opposizione. Con il pensiero fisso, o meglio la certezza, che prima o poi Matteo Salvini si prenderà ...

Sondaggi Politici/ M5s-Lega al 57% : Governo ‘annienta’ le opposizioni di Pd e Forza Italia : Sondaggi Politici elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:42:00 GMT)

Di Maio-vitalizi ok di Salvini : "oggi giornata storica"/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, 'oggi giornata storica'. Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi Pd e FI.

Silvio Berlusconi non paga più - pignorati i conti di Forza Italia : il partito verso il crac : Oltre ai guai politici, per Forza Italia , ecco quelli finanziari. Già, perché il 'bancomat' Silvio Berlusconi ha chiuso i cordoni della borsa e il partito, assediato dai crediti e dai conti correnti ...

RENZI IN TV/ La scommessa di Mediaset (o di Forza Italia) sul nuovo Piero Angela : Matteo RENZI potrebbe sbarcare in televisione con un programma dedicato a Firenze. A ospitare l'ex Premier pare possa essere addirittura Mediaset. Il commento di YODA(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:11:00 GMT)MONDIALI DI CALCIO 2018/ Senza l'Italia è più bello e si fanno più soldi: chiedete a Mediaset, di YodaIL PIANO DI MATTARELLA/ Un patto con Salvini per affondare RENZI e Berlusconi, di M. Maldo

Forza Italia - da Visciano e Pescara il nuovo corso di Tajani. Patriciello : "Con lui il partito può risalire la china" : Sul tavolo anche i rapporti con gli alleati del centrodestra, l'economia, il lavoro, il Mezzogiorno e, ovviamente, la posizione dell'Italia all'interno dell'Unione Europea. Patriciello e Tajani ...

Fiamme all'impianto rifiuti. Forza Italia chiama il governo : La questione, adesso, diventa politica. Perché Forza Italia tira in ballo la Regione Campania e vuole che sulla questione intervenga anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa . Il deputato azzurro ...

Salvini : "Con Conte linea comune sui migranti : rafForzare sicurezza degli italiani" : Aggiornamento ore 10:02 - La riunione tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, cominciata circa un’ora fa, si sarebbe già conclusa e il ministro dell’interno ha detto che con il Premier ha una linea comune sui migranti che si basa sul rafforzamento della sicurezza degli italiani.Salvini-Conte: riunione prima dei vertici con Germania e AustriaIl ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi il ...

Migranti : Salvini - con Conte linea comune - rafForzare sicurezza italiani : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Con il premier Giuseppe Conte la linea sui Migranti è “assolutamente comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri ...

Punti di Forza e di debolezza delle tre città italiane che vogliono i Giochi invernali : Tre città che sognano. Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino, stanno vivendo il grande sogno di concorrere per ospitare i Giochi olimpici invernali del 2026. Tra qualche settimana, però, la corsa verso l'assegnazione spetterà solo ad una. Confermato l'appoggio del Governo con il Sottosegretario Giancarlo Giorgetti che ha demandato la scelta al Comitato Olimpico Nazionale Italiano affermando che "dovranno ...

Rai - in vigilanza spunta il nome di Alberto Barachini : di Forza Italia e fedelissimo del Cav : Alla vigilanza Rai andrà un azzurro. E tra Maurizio Gasparri e Paolo Romani spunta il nome di un altro forzista: Alberto Barachini, neosenatore ed ex uomo di Mediaset. Sarebbe proprio Silvio ...

Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari 'migranti' verso la Lega/ Azzurri in Puglia : "Forza Italia morirà" : Salvini 'spaventa' Berlusconi: parlamentari 'migranti' verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia 'Forza Italia morirà'.