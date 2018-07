quattroruote

: Formula E - A New York il gran finale di stagione - dinoadduci : Formula E - A New York il gran finale di stagione - elettroradio : New post: 'ALLEANZA TRA KASPERSKY LAB E D*FACE PER LA FORMULA E' - motornewsitaly : Formula E a New York: Sam Bird e DS Virgin Racing si giocano il titolo: -

(Di giovedì 12 luglio 2018) LaE si appresta a vivere undi, questo weekend, con lePrix di New. Le venti monoposto del campionato full electric si daranno battaglia in pista sul tortuoso circuito di Brooklyn che incoronerà anche il vincitore del 2018.Il circuito. Lungo 2,73 chilometri, s snoda su 14 curve da percorrere in senso orario. Rispetto al layout della scorsa, sono state effettuate delle modifiche migliorative sulla base dei feedback ottenuti dai piloti. Adesso la linea di partenza è stata spostata nella zona del molo, allaltezza del terminal delle navi, mentre prima era situata a Brownie Street. Ulteriori modifiche sono state effettuate alla chicane di curva 2-3, che adesso è resa decisamente più scorrevole ma dove bisognerà fare ugualmente molta attenzione ai cordoli alti, dove si rischia di scomporre molto la vettura o addirittura fare dei danni. Quello di ...