Folle inseguimento sull' A4 | a 200 all' ora in autostrada | zig-zag tra le auto

Travolto e ucciso dopo un Folle inseguimento da due rom : i funerali di Duccio - lutto a Firenze : "Adesso è il tempo del pieno silenzio", ha detto don Gabbricci durante l'omelia tenutasi nella chiesa di Santa Maria a Cintoia a Firenze. I due rom restano in carcere: "Sapevano di poter uccidere. Son dotati di un'altissima capacità criminale" dice il gip nell'ordinanza.Continua a leggere

