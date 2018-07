Fiorentina | Ceccherini in arrivo dal Crotone

La Fiorentina avrebbe chiesto al Crotone il difensore Ceccherini : Il primo luglio è iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato [VIDEO], un periodo dell'anno che riesce ad appassionare e affascinare migliaia di tifosi in Italia e nel mondo. Una finestra, quella che precede l'inizio del torneo, che potrebbe far registrare colpi nei mesi scorsi non preventivabili. Nelle ultime ore Sky Sport ha anticipato la notizia di un possibile interessamento della Fiorentina per il centrale difensivo del ...