' Fatti tutt' altro che episodici Un malcostume diffuso' Il gip sui presunti assenteisti

Fondi Lega - Salvini : “Bonafede mi attacca? Rimetto tutto nelle mani di Mattarella. Noi messi fuori legge per Fatti commessi da altri” : “Che io non possa andare a parlare con il Presidente della Repubblica è una cosa bizzarra”. Così il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiede conto del dibattito sorto all’interno della maggioranza sui Fondi indebitamente percepiti dalla Lega Nord ai tempi di Bossi e Belsito: “E’ il garante della Costituzione dei diritti dei cittadini italiani. Io rispetto il lavoro della stragrande maggioranza dei giudici ...

Alberto Mezzetti e Barabra D’Urso? L’incredibile indizio che infiamma tutti. I fan non si sono Fatti sfuggire il dettaglio nelle Instagram Stories : La cosa avrebbe del clamoroso. Per questo non è ancora chiaro se i due stiano giocando con noi o se ci sia davvero qualcosa di più serio sotto… Ma stiamo ai fatti: nel tardo pomeriggio di ieri si è riacceso il gossip attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Nip. Il motivo del chiacchiericcio ‘rosa’ lo hanno fornito i diretti interessati: la conduttrice ha postato delle Instagram Stories ...

Tutto pronto per "Fatti di musica 2018" - si apre con Eman e Nitro : Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15. "Fatti di musica " ha dichiarato l'ideatore e direttore tecnico-artistico Ruggero Pegna " da 32 anni è il grande ...

“È troppo - hai passato il segno!”. Belen - che ha combinato… Davanti a tutti. L’argentina non ci va leggera e dalla parole passa ai Fatti : volano schiaffi : Il periodo non è dei migliori. Da una parte la crisi con Andrea Iannone che sembra irreversibile. Dall’altra la carriera in tv che stenta a decollare. Insomma, qualche ragione per essere nervosa Belen Rodriguez l’avrebbe pure. Però stavolta ha forse esagerato. Sì perché dalle parole è passata ai fatti, o meglio: dalle chiacchiere alle mani. Durante un evento Swarovski infatti si è assistito, fotografato da “Diva e donna” a un momento di tensione ...

Aquarius resetta tutto : la politica dei Fatti di Salvini - che va in Libia a fine mese - annulla anche i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo - di A. : Conte ci spera, ma il ministro degli Interni brucia le tappe chiudendo i porti: 'Alzare la voce paga'

Aquarius resetta tutto : la politica dei Fatti di Salvini (che va in Libia a fine mese) annulla anche i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo : Reset. L'odissea dell'Aquarius fa carta straccia di tutto: regole, contro-regole, propositi di riforma delle regole. Come il regolamento di Dublino, che assegna ai paesi periferici europei come l'Italia la responsabilità sull'asilo dei profughi in arrivo. Il proposito del governo di Roma, dell'esecutivo Gentiloni ma anche dell'attuale premier Giuseppe Conte e del M5s, era di discuterne al consiglio europeo di fine giugno. Ma la strategia ...

Aquarius resetta tutto : la politica dei Fatti di Salvini annulla anche i propositi M5s di riforma di Dublino al consiglio europeo : Reset. L'odissea dell'Aquarius fa carta straccia di tutto: regole, contro-regole, propositi di riforma delle regole. Come il regolamento di Dublino, che assegna ai paesi periferici europei come l'Italia la responsabilità sull'asilo dei profughi in arrivo. Il proposito del governo di Roma, dell'esecutivo Gentiloni ma anche dell'attuale premier Giuseppe Conte e del M5s, era di discuterne al consiglio europeo di fine giugno. Ma la strategia ...

Worldwide Developers Conference 2018 - tutti gli annunci Fatti da Apple : In barba a molte delle indiscrezioni che circolavano nelle scorse settimane, durante il keynote che ha aperto la Worldwide Developers Conference di Apple non si è parlato per niente di prodotti. “Oggi si parla di software”, ha precisato quasi subito il Ceo Tim Cook che sicuramente sarà al corrente delle voci di corridoio circolate sul nuovo iPhone SE e sugli altri presunti gadget in lavorazione a Cupertino. La manifestazione del ...

Pure Salvini cede. Tutti soddisFatti nessuno contento : Alla fine non è stato nepPure quello che doveva essere, "il governo Giamaica", per usare una felice espressione del vice-presidente dei deputati azzurri, Roberto Occhiuto, cioè frutto di una maggioranza con i colori della bandiera dell'isola caraibica, il giallo dei grillini, il verde leghista e il nero di Fratelli d'Italia. Alla fine anche quell'opzione è saltata. "Speriamo che non si siano fumati l'impossibile", ironizza Giorgio Mulè, ...

Tutto il ritmo di Fatti sentire nel nuovo singolo di Laura Pausini : audio e testo di E.Sta.A.Te : Il nuovo singolo di Laura Pausini è E.Sta.A.Te. Com'era prevedibile da settimane, l'artista si è buttata sul ritmo per andare a incorniciare la bella stagione che sta per cominciare, estraendo uno dei brani più movimentati del suo ultimo disco di inediti. E.Sta.A.Te arriva dopo il successo di Non è detto, con il quale ha voluto avviare la sua nuova espressione discografica, e Frasi a metà, che invece ha fortemente voluto per lanciare un ...

Preservativi Durex - allerta in tutta Europa : “Circolano quelli contrafFatti - sono pericolosi” : Preservativi Durex, allerta in tutta Europa: “Circolano quelli contraffatti, sono pericolosi” L’allerta è partita dalla Spagna e per adesso sarebbe circoscritta alla sola Serbia. I prodotti contraffatti differiscono dagli originali per un dettaglio: nella parte inferiore della scatolina, tra la data di scadenza e il lotto di produzione, sono menzionate Cina e Thailandia.Continua a leggere L’allerta è partita dalla ...

Preservativi Durex - allerta in tutta Europa : “Circolano quelli contrafFatti - sono pericolosi” : noadsenseL'allerta è partita dalla Spagna e per adesso sarebbe circoscritta alla sola Serbia. I prodotti contraffatti differiscono dagli originali per un dettaglio: nella parte inferiore della scatolina, tra la data di scadenza e il lotto di produzione, sono menzionate Cina e Thailandia.Continua a leggere

iPhone - gli utenti non sono così tanto soddisFatti : tutti i dettagli : Al giorno d'oggi, assieme alla coreana Samsung, Apple è una delle aziende più blasonate al mondo nel campo della telefonia mobile. Sebbene i suoi prodotti vantino un prezzo di mercato non indifferente, è indubbia la qualità dei propri dispositivi che, di anno in anno, sono continuamente rinnovati. Ad un'alta qualità dei propri prodotti, in linea generale, corrisponderebbe anche un alto grado di soddisfazione dei propri clienti. Tuttavia, ...

Grande Fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili confessano : “Cosa faremo dopo”. Si sono Fatti sfuggire tutto parlando con Fabiana : La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento sembrano davvero destinati a crescere sempre di più. Matteo Gentili e Alessia stanno così bene insieme che stanno già pensando al loro futuro insieme. Cosa faranno dopo essere usciti dalla Casa del GF? Andranno a vivere insieme o ...