F1 Mercedes | passo indietro per Costa | il team si riorganizza

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...