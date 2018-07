F1 Mercedes | Costa si defila | il team si riorganizza

F1 - scossone in casa Mercedes : lasciano Aldo Costa e Mark Ellis. L’ingegnere lascia dopo sette anni di trionfi : scossone in seno al reparto corse della Mercedes. Aldo Costa, infatti, ha deciso di passare al ruolo di consulente tecnico del team di Brackley a partire dal 2019: l’ingegnere, responsabile del Progetto e Sviluppo della scuderia, ha scelto di trascorrere più tempo con la famiglia in Italia dopo sette stagioni intensissime durante le quali ha vinto otto titoli mondiali. lascia anche il Performance Director Mark Ellis che si è preso un anno ...