Europa League | Gerrard vince all' esordio con i Rangers

Preliminari Europa League - debacle Tre Fiori : goleada dell’Hibernian - tutti i risultati : Preliminari Europa League – Si è giocato un avvincente turno valido per i Preliminari di Europa League, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Il turno si è aperto con il successo del Pyunik contro il Vardar, blitz del Maribor contro il Partizani. Il Copenhagen vince con il minimo sforzo, dominio e goleada dell’Hibernian contro il Runavik. Ok i Rangers, tutto facile anche per il Radnicki Nis, il risultato di 4-0 ...

RISULTATI Europa League / Diretta gol live score : si gioca in Armenia! (andata 1° turno preliminare) : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle partite d'andata del primo turno preliminare che vedono coinvolte squadre di ogni parte d'EUROPA (12 luglio)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:47:00 GMT)

L'Europa League con Sfida Mondiale : In attesa delle due schedine riguardanti la finale e l'incontro valevole per il terzo posto dei Mondiali di Russia 2018, Sfida Mondiale propone una schedina delle qualificazioni alla prossima Europa ...

Champions - Apoel ko. Europa League - il Sarajevo vede un'italiana : Cade a sorpresa l'Apoel sul campo del Suduva; pari esterno per la Stella Rossa in casa dei lettoni dello Spartaks Jurmala; Ludogorets a valanga contro i nordirlandesi del Crusaders. Sono i risultati ...

Probabili Formazioni Partizani Tirane-Maribor - UEFA Europa League - 3°turno Preliminare - Gara di Andata 12-07-2018 : Probabili Formazioni Partizani Tirane-Maribor, UEFA Europa League 2018/2019, ore 17.30 Si parte con il 3°turno Preliminare di Europa League che mette di fronte, nel match di Andata, allo Selman Stermazi i padroni di casa del Partizani Tirane e gli ospiti del Maribor. I padroni di casa si sono qualificati grazie alla 5^posizione in classifica nel campionato albanese. Il Partizan si avvicina alla sfida con gli sfavori del pronostico, data la ...

Pronostici Playoff Europa League 12 Luglio 2018 : Giornata importante per molte squadre europee, impegnate in questi ottavi di finale dei Playoff valevoli per l’andata e per l’accesso alla fase a gironi di Europa League, per la stagione che verrà. Naturalmente, tante sono le partite che si giocheranno, motivo per il quale, abbiamo scelto solo le seguenti per quanto riguarda i Pronostici Playoff di Europa League. Pronostico Pyunk-Vardar 12-07-2018 Sfida molto complicata per i ...

Ecco le motivazioni della sentenza Uefa che ha escluso il Milan dall'Europa League : Parametri FFP violati per 120 milioni, scarsa credibilità in Li e tre business plan in meno di un anno: Ecco come i rossoneri sono affondati

Pronostico FC Lahti vs FH Hafnarfjordur - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FC Lahti-FH Hafnarfjordur, giovedì 12 luglio 2018. Match incerto al Lahden Stadion. FC Lahti–FH Hafnarfjordur, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra le quarte classificate di Finlandia e Islanda. Come arrivano Lahti e Hafnarfjordur? Il Lathi è attualmente sesto in Veikkausliiga a -13 dal ...

Pronostico FCI Levadia vs Dundalk - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di FCI Levadia-Dundalk, giovedì 12 luglio 2018. La capolista del campionato irlandese sbancherà in Estonia? FCI Levadia–Dundalk, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra i vice campioni di Estonia e la seconda classificata d’Irlanda. Come arrivano FCI Levadia e Dundalk? Il Levadia, nella ...

Pronostico Derry City vs Dinamo Minsk - Europa League 12-7-2018 e Analisi : Europa League, primo turno di qualificazione, Analisi e Pronostico di Derry City-Dinamo Minsk, giovedì 12 luglio 2018. I bielorussi sono i favoriti. Derry City–Dinamo Minsk, giovedì 12 luglio. Uno dei match più interessanti di questo primo turno di Europa League è sicuramente quello tra i quarti classificati in Irlanda e i vice campioni della Bielorussia. Come arrivano Derry City e Dinamo Minsk? Il Derry City non vince da quattro ...

Europa League - primo turno Preliminari/ Si comincia oggi con Samtredia-Tobil (10 luglio) : Il primo turno preliminare di Europa League comincia con la sfida tra i georgiani del Samtredia e i kazaki del Tobil, unica partita prevista nella giornata di martedì 10 luglio(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:53:00 GMT)

Probabili formazioni Vaduz – Levski Sofia - 3°turno preliminare - Europa League - 11-07-2018 : Le Probabili formazioni di Vaduz-Levski Sofia terzo turno di Europa League, 11 Luglio 2018 alle 17:45. Chi passa il turno andrà a sfidare la vincente della sfida Klaksvik-Zalgiris. La squadra che gioca in casa è il Vaduz, formazione che milita nella Challenge League, seconda divisione del campionato svizzero. Una formazione che ha avuto alcuni momenti di gloria nel passato. Per esempio nelle edizioni del 2010 e del 2012 dell’Europa ...