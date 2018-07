Estate CSI 2018 | sfida calcetto Nazionale femminile parlamentari Vs Rappresentativa

romadailynews

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma – Martedì 17 luglio, il CSI Roma presenta il Trofeo di calcio a 5 “Memorial Jo Cox”, che metterà di fronte laad unadi giornaliste. Il calcio d’inizio del match, che si disputerà presso gli impianti del CSI Roma in Lungotevere Flaminio, 55, è previsto per le ore 20.00. Giunto alla 3^ edizione e dedicato alla memoria della celebre parlamentare inglese Jo Cox, barbaramente assassinata per le sue idee politiche, anche quest’anno il Trofeo di calcio a 5 “Memorial Jo Cox” si disputerà nell’ambito diCSI, evento conviviale di chiusura della stagione sportiva del CSI Roma e momento ideale per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai grandi successi di questo 2017-18. La scorsa edizione, all’insegna dello slogan “Lo sport che ha a cuore la vita”, il “Memorial Jo Cox” ha testimoniato un modo di intendere lo ...