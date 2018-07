Epic Games svela Fortnite Stagione 5 | Pass Battaglia e tutte le novità

Epic Games svela le novità dell'aggiornamento di Fortnite che segna l'inizio della Stagione 5 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan del popolare Fortnite, perché da oggi parte la nuova Stagione 5. La quinta Stagione viene accompagnata dal nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità. Il changelog completo è visibile sul sito ufficiale di Fortnite.Come segnalano i colleghi di VG247, l'update 5.00 introduce un nuovo bioma desertico e le nuove aree Paradise Palms e Lazy Links, oltre ad altre location più piccole senza ...

Come vincere 25.000 V-Buck grazie al concorso Fortnite Blockbuster di Epic Games : Fortnite Blockbuster è il nuovo concorso di Epic Games pensato per poter vincere ben 25.000 V-Buck (fortunatamente nel frattempo Parco Giochi è stato reintrodotto). Sono in palio infatti dei Super-Premi che possono essere spesi proprio all'interno del gioco. In pratica tutti coloro che decidono di partecipare al contest dovranno diventare dei veri registi e produrre un piccolo film con una serie di contenuti tratti dalla Stagione 4. Come ...

Epic Games annuncia Fortnite Blockbuster : un nuovo concorso con in palio 25.000 V-Buck : Epic Games ha lanciato un nuovo concorso per i numerosi giocatori del suo Fortnite, intitolato Fortnite Blockbuster, con in palio ben 25.000 V-Buck!Quale sarà l'obiettivo dei giocatori? Ebbene, dovrete creare un film di supereroi con le immagini della Stagione 4 utilizzando il sistema di replay all'interno del gioco.Come riportato sul sito ufficiale (dove potete leggere le modalità di partecipazione), potete inviare le vostre creazioni e avere ...

PUBG Corp. ha ritirato questa settimana la sua causa legale contro Epic Games : La "Battaglia legale" tra PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite si è conclusa con un pareggio a sorpresa.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, PUBG Corp. ha ritirato questa settimana la sua causa legale contro Epic Games, secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato oggi.La compagnia dietro a PlayerUnknown's Battlegrounds aveva fatto causa a Epic per aver strappato l'ormai consolidata formula del Battle Royale.Read more…

Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 5 di Fortnite : Da Epic Games giungono grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa della nuova Stagione.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, ormai la quarta Stagione sta volgendo al termine e la quinta è dietro l'angolo.Lo sviluppatore Epic ora ha confermato la data d'inizio della Stagione 5 di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 12 luglio alle ore 10 italiane, quindi tra due settimane.Read more…

Epic Games fa causa a un ex dipendente per aver condiviso in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite : Epic Games sostiene che un ex dipendente abbia violato un accordo di non divulgazione, condividendo in anticipo i dettagli sui meteoriti di Fortnite.Mentre erano tutti entusiasti dell'evento di Fortnite con protagonisti questi meteoriti, qualcuno in casa Epic Games stava preparando un'azione legale e ora lo studio ha intentato causa contro Thomas Hannah, un ex dipendente che ha violato un accordo di non divulgazione.Secondo la causa, come ...

Fortnite pronto a importanti cambiamenti - Epic Games all’opera : Continua a macinare migliaia di ore di gioco Fortnite, il titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games che, nel corso degli ultimi sei mesi, ha fatto registrare numeri da paura sotto il profilo degli utenti coinvolti nella modalità Battle Royale. Una formula vincente che, unita alla diffusione gratuita del gioco, ha permesso di raggiungere tantissimi videogiocatori, con il ritorno economico che è garantito dalle microtransazioni sugli elementi ...

Fortnite : disponendo in un modo particolare alcune costruzioni si può formare una svastica. Epic Games sta già lavorando per risolvere il problema : A quanto pare, allineando in una certa maniera alcune costruzioni presenti nel popolare Fortnite, sarebbe possibile ottenere il simbolo della svastica, un simbolo che, generalmente, viene ricollegato al nazismo.Stando a quanto riportato da VG247.com, alcuni utenti su Reddit hanno scoperto casualmente che, disponendo in un modo particolare delle texture di alcune costruzioni, si riesce ad ottenere il simbolo.In realtà, ricreare il simbolo della ...

PUBG Corp ha intentato una causa contro Epic Games per violazione del copyright : Mentre poco fa vi riportavamo le ultime dichiarazioni di Tim Sweeney sulla coesistenza dei due giganti del battle royale, PUBG e Fortnite, ecco arrivare notizia dal "tono" un po' diverso.Infatti, come riporta PC Gamer, sembra proprio che gli sviluppatori di PUBG, dopo gli attacchi dello scorso settembre 2017, siano passati ai fatti citando in giudizio Epic Games per violazione di copyright.PUBG Corp, dunque, ha intentato una causa contro Epic ...

V-Bucks gratis in Fortnite? Epic Games spiega come evitare le truffe : Lo sappiamo tutti, Fortnite è uno dei giochi più popolari al mondo. Se non IL gioco più popolare. Milioni di giocatori, milioni di dollari incassati da Epic Games. Chiaramente con l'aumentare del successo aumentano proporzionalmente i truffatori e malintenzionati che cercano di approfittare delle persone. Soldi gratis in Fortnite? Impossibile Sicuramente è YouTube una delle piattaforme dove si riversano persone non proprio con buone ...