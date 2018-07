Enzo Ferrari | Da ragazzino sognatore a pilota dei primi anni Venti

UeD - Nicolò Ferrari spiega assenza al weekend con LorEnzo Riccardi : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari motiva la sua assenza a Capri con Lorenzo Riccardi Le sue lacrime finali per la mancata scelta hanno colpito gran parte della platea televisiva di Uomini e Donne. Così Nicolò Ferrari, ex partecipante dello show di Mtv Riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Adddati, ha dovuto accettare la sconfitta lasciando trionfare l’amore fra la giovane napoletana e Giordano Mazzocchi. Il biondo ragazzo milanese, comunque, ha ...

Tresca in barca con Stefano (ex di Nilufar) e LorEnzo : Nicolò Ferrari criticato - smentisce : Stefano Guglielmini, ex fidanzato segreto di Nilufar Addati, ha pubblicato su Instagram un video in cui compare in barca a Capri in compagnia di Nicolò Brigante e Lorenzo Riccardi. Una situazione un po' strana, dato che Guglielmini è stato il fidanzato segreto di Nilufar mentre lei era sul trono, situazione che come sanno i fan di Uomini e donne ha creato molto scalpore questa primavera. Inoltre Brigante, durante la partecipazione al programma, ...

Uomini e Donne : Nicolò Ferrari sotto accusa dopo i video di LorEnzo Riccardi e Nicolò Brigante con Stefano Guglielmini : L'ex corteggiatore sui social: "Per rispetto di quello che è successo, io in barca con Stefano non ci sarei andato".

Tentò di trafugare la salma di Enzo Ferrari : il pm chiede 20 anni per Mereu : Il malavitoso era capobanda di un'organizzazione che si dedicava a traffico di droga e di armi fra la Sardegna e l'Emilia Romagna

Uomini e Donne - LorEnzo Riccardi : i messaggi di Gianni Sperti e Nicolò Ferrari : A poche ore dalla messa in onda della scelta di Sara Affi Fella, Nicolò Ferrari ha voluto rivolgere un pensiero molto toccante nei confronti dell'ormai ex compagno d'avventura, Lorenzo Riccardi che sembra non aver ancora digerito la delusione per il finale della sua avventura ad Uomini e Donne.--Ecco il messaggio dell'ex protagonista di Riccanza su Instagram: Sei la cosa più inaspettata e bella che potessi trovare in questa ...

Uomini e Donne gossip : Nicolò Ferrari difende LorEnzo Riccardi prima della scelta : Lorenzo Riccarci ancora al centro delle critiche prima della scelta di Sara Affi Fella: Nicolò Ferrari lo difende La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è alle porte e al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito proprio uno dei suoi corteggiatori, ovvero Lorenzo Riccardi. Il motivo? In queste ore è […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della scelta proviene da gossip e ...

Enzo Ferrari : biografia di Luca Dal Monte best-seller in USA - prossimo film : Uno dei quotidiani più letti e prestigiosi del mondo, ha definito l'opera dello scrittore cremonese Luca Dal Monte " la biografia definitiva di uno degli uomini più straordinari nella storia dell'...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' : In streaming, invece, trasmissione assicurata grazie a Premium Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle gare del GP d'Italia. Il programma Venerdì 11 maggio 9.45 ...