Energia | Enea | consumi +3% | rinnovabili +2% | energivori in calo

Energia - ENEA : le rinnovabili sono tornate a crescere (+2%) grazie alla ripresa dell’idroelettrico : Nel I trimestre 2018 i consumi finali di Energia in Italia sono aumentati del 3% rispetto allo stesso periodo 2017, con il settore civile che registra l’incremento maggiore (+4,5%). A livello di fonti energetiche, le rinnovabili sono tornate a crescere (+2%) grazie alla ripresa dell’idroelettrico (+11%). È quanto emerge dall’Analisi trimestrale ENEA del sistema energetico italiano, che evidenzia anche un trend in crescita nei consumi di Energia ...

Energia : Comune Palermo e Enea insieme per laboratorio nazionale efficienza (2) : (AdnKronos) - "Grazie a Enea per aver scelto Palermo. Grazie a KidzDream per aver scelto Palermo. Grazie a Palermo per dare spazio alla possibilità di sognare dei nostri bambini e ragazzi - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - Questo accordo è il frutto di sensibilità e competenze diverse che

Energia : ENEA e FEDERCASA firmano accordo per la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico : Il presidente dell’ENEA Federico Testa e il presidente di FEDERCASA Luca Talluri firmano oggi a Roma un protocollo d’intesa per sperimentare materiali innovativi e identificare specifiche strategie di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico in grado di ridurne consumi energetici, vulnerabilità sismica e costi di gestione. Le buone pratiche e i dati emersi dalla collaborazione tra ENEA e FEDERCASA saranno oggetto di specifiche ...

Energia : Eni gas & luce ed Enea lanciano ‘CappottoMio’ - efficienza condomini (2) : (AdnKronos) – Con gli strumenti introdotti dalle ultime leggi di bilancio, rileva Testa, “si è avviato un modello virtuoso con rilevanti ricadute ambientali, energetiche e sociali in grado di coinvolgere cittadini, multiutility e Pubblica amministrazione, grazie soprattutto alla possibilità per coloro che non hanno capienza fiscale sufficiente, o che ritengono di non essere in grado di utilizzarle, di cedere le detrazioni a chi ...

Energia : Eni gas & luce ed Enea lanciano ‘CappottoMio’ - efficienza condomini : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enea ed Eni gas e luce lanciano ‘CappottoMio’, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto ‘cappotto termico’ che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. Ad illustrare l’iniziativa sono stati il presidente il presidente Enea, ...

Energia : Eni gas & luce ed Enea lanciano ‘CappottoMio’ - efficienza condomini : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enea ed Eni gas e luce lanciano ‘CappottoMio’, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto ‘cappotto termico’ che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. Ad illustrare l’iniziativa sono stati il presidente il presidente Enea, ...

Energia : ENEA e Eni gas e luce presentano “CappottoMio” - un servizio per l’efficientamento dei condomini : Il presidente ENEA Federico Testa e l’AD di Eni gas e luce Alberto Chiarini hanno presentato oggi a Roma “CappottoMio”, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto “cappotto termico” che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. All’evento di presentazione, presso la sede ENEA di Roma, hanno ...

Haussman & Co premia ENEA. Mauro : Scelta l'Energia perché riguarda tutti noi : Teleborsa, - Il Premio Haussman & Co Patek Philippe ha scelto quest'anno l'energia , perché è un campo di scienze che "riguarda tutti noi". Oltre al consueto premio anche un investimento di 20 mila ...

Haussman & Co premia ENEA. Mauro : "Scelta l'Energia perché riguarda tutti noi" : Il Premio Haussman & Co Patek Philippe ha scelto quest'anno l'energia , perché è un campo di scienze che "riguarda tutti noi". Oltre al consueto premio anche un investimento di 20 mila euro nella ...

Energia : eccellenze ENEA al centro della 6° edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe : Martedì 15 maggio alle ore 11,30, presso la sede ENEA di Roma (via Giulio Romano 41), si terrà la presentazione della 6a edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe, dedicata quest’anno alle giovani eccellenze della ricerca ENEA. Nel corso della mattinata verranno annunciati i premi e svelati i dettagli del “campus delle energie”, un nuovo polo formativo per la formazione di studenti e giovani ricercatori nei settori ...

Energia - ENEA : nuovo “forno” hi-tech per future macchine a fusione : All’ENEA è appena stata ultimata la realizzazione di un forno da vuoto ad alta temperatura che offrirà le competenze tecnologiche necessarie alla realizzazione di alcuni componenti della DTT (Divertor Tokamak Test facility), la nuova macchina per la ricerca sulla fusione che verrà costruita presso il Centro Ricerche di Frascati. Si tratta di un cilindro metallico delle dimensioni di una caldaia che servirà a studiare le proprietà dei CPS ...