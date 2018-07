Su Sky le serie tv più nominate agli Emmy Awards 2018 : Numerose le nomination agli Emmy Awards per le serie e i tv-movie in onda su Sky. Le nomination, annunciate oggi da Los Angeles, vedono trionfare con 22 nomination “Il Trono di Spade”, che ritorna agli Emmy dopo l’assenza (giustificata) dello scorso anno. Per la serie HBO che Sky Atlantic ha proposto in contemporanea con gli USA un anno fa e che tornerà in onda con l’ottava e ultima stagione nel 2019, spicca la ...

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of Thrones e The Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

Emmy Awards - le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti - il tributo a Bourdain - TV/Radio - Spettacoli : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Emmy Awards 2018 : «Game of Thrones» guida le nomination : L’anno scorso non ha potuto partecipare. Ma Game of Thrones è rientrato in gioco e guida la corsa agli Emmy Awards 2018 con 22 nomination, inclusa quella di miglior serie drammatica. I candidati sono stati annunciati giovedì 12 luglio dagli attori Samira Wiley (The Handmaid’s Tale) e Ryan Eggold (The Blacklist, New Amsterdam). La novità, però, è che Netflix soffia il primo posto a Hbo: 112 nomination contro 108. È la prima volta in ...

Emmy Awards - ecco le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Emmy Awards 2018 : le nomination : Ricky Martin La corsa agli Emmy Awards 2018 è iniziata oggi. Sono state rese note le nomination del premio che celebra la miglior tv a stelle e strisce, che quest’anno si svolgerà il 17 settembre. Guidano la carica dei nominati lo storico Saturday Night Live e Westworld, a quota 21 candidature. La seconda stagione della serie di Sky Atlantic si aggiudica anche la nomination come miglior drama, categoria prestigiosa che la vedrà battagliare ...

Emmy Awards - ecco le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti - TV/Radio - Spettacoli : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Le nomination per gli Emmy Awards 2018 : È stata diffusa oggi la lista delle nomination per gli Emmy Awards 2018, i premi sulla stagione televisiva americana che si assegnano ogni anno. I nominati sono stati scelti tra le serie e i programmi andati in onda negli Stati The post Le nomination per gli Emmy Awards 2018 appeared first on Il Post.

Showtime punta su Twin Peaks 3 agli Emmy Awards con David Lynch - Kyle MacLachlan e Laura Dern (video) : Manca ancora un mese all'annuncio delle nomination ai prossimi Emmy Awards, ma Showtime prepara il terreno e punta tutto su Twin Peaks 3. L'acclamato revival della serie cult di David Lynch ha debuttato lo scorso anno sul network americano - in Italia è stata trasmessa in contemporanea su Sky Atlantic - e ha fin da subito ricevuto ottime critiche da ogni parte del mondo. In realtà, David Lynch aveva già ottenuto numerose candidature agli Emmy ...