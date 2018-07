Emmy Awards | ecco le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti

Emmy Awards 2018 : «Game of Thrones» guida le nomination : L’anno scorso non ha potuto partecipare. Ma Game of Thrones è rientrato in gioco e guida la corsa agli Emmy Awards 2018 con 22 nomination, inclusa quella di miglior serie drammatica. I candidati sono stati annunciati giovedì 12 luglio dagli attori Samira Wiley (The Handmaid’s Tale) e Ryan Eggold (The Blacklist, New Amsterdam). La novità, però, è che Netflix soffia il primo posto a Hbo: 112 nomination contro 108. È la prima volta in ...

Showtime punta su Twin Peaks 3 agli Emmy Awards con David Lynch - Kyle MacLachlan e Laura Dern (video) : Manca ancora un mese all'annuncio delle nomination ai prossimi Emmy Awards, ma Showtime prepara il terreno e punta tutto su Twin Peaks 3. L'acclamato revival della serie cult di David Lynch ha debuttato lo scorso anno sul network americano - in Italia è stata trasmessa in contemporanea su Sky Atlantic - e ha fin da subito ricevuto ottime critiche da ogni parte del mondo. In realtà, David Lynch aveva già ottenuto numerose candidature agli Emmy ...