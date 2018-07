Emergenza rifiuti a Torre del Greco | sedie | tavoli e materassi abbandonati

Emergenza rifiuti Il M5S di Olbia vuole vederci chiaro : 'Porteremo il caso a livello nazionale' : Interrogazione del M5S in Comune. Sulla mancata raccolta dei RIFIUTI a Olbia si scatena la bagarre politica. Ad accendere per primo le polveri della polemica è il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione presentata in Comune. I consiglieri Roberto Ferinaio e Teresa Piccinnu chiedono all'...

Cerignola - Emergenza rifiuti nel Foggiano : strade invase dalla spazzatura e roghi nella notte. Il sindaco : “Serve l’esercito” : L’odore nauseabondo dei rifiuti sparsi per le strade del centro città si alterna all’acre dei fumi dei roghi notturni. Siamo a Cerignola, nel Foggiano, dove si sta consumando un’emergenza rifiuti che coinvolge diversi centri del nord della Puglia, diventata insostenibile in questi ultimi giorni. I cumuli di immondizia sono ovunque. I cittadini depositano i sacchetti davanti ai cassonetti che ormai non si distinguono ...

Napoli - torna l'Emergenza rifiuti a Pianura : sversamenti abusivi e rom a caccia di cibo : torna il caldo e tornano i rifiuti in strada a Pianura. Nel quartiere flegreo, ai confine Ovest della città di Napoli, nulla è cambiato dopo il primo grande allarme lanciato nelle scorse settimane. Le ...

Reggio Calabria - la differenziata della follia fa esplodere una nuova Emergenza rifiuti : situazione drammatica - città sommersa dalla ... : Anche perché i rifiuti differenziati hanno un valore e vengono rivenduti, generando economia e introiti nelle casse comunali. Che invece sono sempre più disastrate. Reggio Calabria , infatti, è l'...

Rifiuti - individuate quattro discariche in Puglia per l'Emergenza di Roma : Sono quattro i siti in cui potrebbe esserci disponibilità per accogliere in Puglia i Rifiuti di Roma . Si tratta di Foggia e dei comuni leccesi di Cavallino, Ugento e Poggiardo. Il dato è emerso ...

Municipio XIV. Colabello : dopo rifiuti ora Emergenza mobilità : “Il Municipio XIV, mentre i rifiuti continuano a traboccare, è ora anche in piena emergenza mobilità” a dichiararlo in una nota Julian Colabello, Consigliere PD del Municipio Roma 14 Monte Mario e Presidente della Commissione Trasparenza municipale. “Questo pomeriggio ritornando dagli uffici municipali sono dovuto scendere dal bus 985 all’altezza della Damiano Chiesa perchè la strada è stata interrotta. Ho chiesto di ...

Emergenza rifiuti. Figliomeni (FdI) : “Roma è al collasso e l’AMA sciopera” : “Ogni angolo di strada, piazza e quartiere dal centro alla periferia è letteralmente sommerso da rifiuti di ogni natura, compresi quelli che non si possono smaltire presso i cassonetti, vedi materassi, elettrodomestici e mobili”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “E’ vero che il problema dei rifiuti nella Capitale è secolare, testimonianze storiche giunte fino a noi riferiscono di una ...

Sicilia - Crocetta indagato per l'Emergenza rifiuti dell'estate 2016 : ... con 2.500 tonnellate di spazzatura che era per le strade e con una grave situazione sanitaria e un danno per l'immagine e l'economia della Sicilia' è il commento dell'ex presidente della Regione ...

Emergenza rifiuti - così le scuole di Roma si riempiono di topi : "A Roma è rimasta solo Santa Pupa a proteggere i bambini". Mario Rusconi, presidente dell"Associazione Nazionale Presidi della Capitale e del Lazio non ci pensa nemmeno a trasformarsi in operatore ecologico, assieme ai suoi colleghi, per scongiurare l"invasione di ratti che minaccia le scuole della città.Decine quelle che hanno dovuto chiudere temporaneamente i cancelli dall"inizio dell"anno scolastico per colpa della presenza dei roditori, ...