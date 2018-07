Einar con Salutalo da parte mia a Roma | testo e video del nuovo singolo in Piazza del

Einar/ Video - sul palco con "Salutalo da parte mia" (Wind Summer Festival 2018) : Einar, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà tra i cantanti che si esibiranno questa sera, giovedì 12 luglio, al Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Amici 17 : il vincitore è Irama - seconda la giovane Carmen - terzo Einar : ... lunatico, testardo, determinato e sensibile e in questi mesi ha dimostrato tutta la sua grinta e l'amore per la musica rimettendosi in gioco e dicendo la sua in modo molto chiaro e deciso sul mondo ...

Amici - Einar vince la prima sfida contro Lauren. E i professionisti entrano in studio per la ballerina : La finale di Amici di Maria De Filippi è iniziata col botto e la giuria ha deciso che a cominciare le sfide deve essere Einar Ortiz. Il cantante, in venti secondi, ha deciso di sfidare la ballerina ...

Einar - eliminato/ Stona per problemi tecnici e perde la sfida contro Carmen (Amici 2018) : Einar Ortiz è uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2018, 15 canzoni da ripassare per lui e il duetto con Alessandra Amoroso, come andrà a finire?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Amici 17 finale diretta : Einar contro Carmen : [live_placement]Amici 17 finale: anticipazioniprosegui la letturaAmici 17 finale diretta: Einar contro Carmen pubblicato su TVBlog.it 11 giugno 2018 22:26.

Einar con Alessandra Amoroso per Due Destini : video da Vorrei a Io che amo solo te : Einar con Alessandra Amoroso in Due Destini dei Tiromancino. La prima esibizione di Einar alla finale di Amici di Maria De Filippi è sulle note di Due Destini dei Tiromancino feat. Alessandra Amoroso. Con la cantante salentina Einar apre la prima fase dell'ultima puntata di Amici 17, in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno. Eccezionalmente di lunedì, la finale di Amici di Maria De Filippi inizia con la presentazione dei quatto finalisti - ...

Einar / Amici 2018 - sfida Carmen con "Io che amo solo te" ma sul web si lamentano : EINAR Ortiz è uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2018, 15 canzoni da ripassare per lui e il duetto con Alessandra Amoroso, come andrà a finire?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:18:00 GMT)

Amici 17 - la diretta della finale : Lauren eliminata - Einar continua la sfida contro Carmen ed Irama. Ecco chi vincerà : Irama, Carmen, Einar e Lauren sono i quattro talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi che questa sera si contenderanno la finale in diretta su Leggo.it : in palio un premio da 150 mila euro . ...

Einar / Amici 2018 - vince la prima sfida contro Lauren e continua la corsa alla vittoria! : Einar Ortiz è uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2018, 15 canzoni da ripassare per lui e il duetto con Alessandra Amoroso, come andrà a finire?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:50:00 GMT)

LAUREN CELENTANO/ Con i duetti con Hauser e Michele Bravi in vantaggio su Einar (Amici 2018) : LAUREN CELENTANO è sicuramente una delle migliori di questa edizione e lunedì sera, in occasione della finale, la vedremo cantare e ballare per la felicità dei fan di Amici 2018(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:40:00 GMT)

ALESSANDRA AMOROSO DUETTO CON Einar ORTIZ - AMICI 2018 / Dà il via alla sfida e porta il cantante in vantaggio : A dieci anni dalla sua vittoria, ALESSANDRA AMOROSO torna ad AMICI 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con EINAR ORTIZ.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:35:00 GMT)

Amici 17 finale diretta : Einar contro Lauren : [live_placement]Amici 17 finale: anticipazioniprosegui la letturaAmici 17 finale diretta: Einar contro Lauren pubblicato su TVBlog.it 11 giugno 2018 21:29.

Alessandra Amoroso duetto con Einar Ortiz - Amici 2018 / La cantante torna al serale a dieci anni dal trionfo : A dieci anni dalla sua vittoria, Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con Einar Ortiz.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Vincitore Amici 2018/ Chi è? I pronostici : scontro a due tra Einar e Irama : Il Vincitore di Amici 2018 sarà annunciato questa sera: il pronostico sarà rispettato e uno tra Einar e Irama vincerà o toccherà alle sorprendenti Carmen e Lauren farlo?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:00:00 GMT)