Editoria | Crimi | incontro con Fieg propositivo e costruttivo

Editoria : Razzante - no muro contro muro - Crimi discuta con tutti : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Se da un lato è corretto il tema che pone il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, in relazione ai finanziamenti all’Editoria, dall’altro è necessario aprire un tavolo attorno al quale siedano tutti gli attori della filiera, per ripensare il settore, evitando il muro contro muro. Lo sottolinea con l’AdnKronos Ruben Razzante, professore di Diritto dell’Informazione ...

Editoria - Crimi 'Basta con gli annunci delle gare pubbliche sui giornali è un finanziamento indiretto' : ROMA - 'Basta annunci di gare pubbliche sui quotidiani: così blocchiamo il finanziamento indiretto ai giornali di 40 milioni'. Il sottosegretario all'Editoria Vito Crimi torna sulla sua proposta di ...

Le riforme dell’Editoria secondo Vito Crimi : “Più trasparenza e meno precarietà” : Intervista di Fanpage.it a Vito Crimi, eletto al Senato tra le fila del Movimento 5 Stelle e attuale sottosegretario del governo Conte con delega all'editoria: "Non vogliamo giornalisti amici ma giornalisti liberi. Abolizione dell'Ordine? Non è nel contratto ma ne discuteremo. Puntiamo a rivedere il meccanismo dei finanziamenti alla stampa".Continua a leggere

Vito Crimi è il nuovo sottosegretario all'informazione e all'Editoria : La Spezia - Subito dopo aver prestato giuramento nelle mani del presidente del consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Vito Crimi, ha incontrato presso ...

Governo - nominati sei viceministri e 39 sottosegretari. Al Tesoro Castelli e Garavaglia. Crimi all'Editoria : Sei viceministri e 39 sottosegretari. Queste le nomine decise oggi dal Consiglio dei ministri. La cerimonia di giuramento è prevista per mercoledì alle 13 a Palazzo Chigi. M5s e Lega...

Governo - nominati 45 viceministri e sottosegretari : Castelli e Garavaglia al Mef. Crimi all’Editoria. Dentro anche Siri : Quaranticinque nomine: sei viceministri e trentanove sottosegretari. Il Consiglio dei ministri impiega mezz’ora per formalizzare il conferimento degli incarichi a viceministri e sottosegretari dell’esecutivo sostenuto dalla Lega e del M5s. Ad è il ministro per il Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. “I viceministri sono sei i sottosegretari sono trentanove. La squadra giurerà a palazzo Chigi domani alle 13″, ha ...

**Governo : Crimi a Editoria - anche Buffagni entra** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha nominato 45 Sottosegretari di Stato, nei limiti imposti dalla legge. Si legge nella nota di palazzo Chigi. Alla presidenza del Consiglio dei ministri: Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo, Simone Valente (Rapporti con il parlamento e democrazia diretta); Mattia Fantinati (Pa); Stefano Buffagni (Affari regionali e autonomie); Giuseppina Castiello (sud); Vincenzo Zoccano (Famiglia e ...

Governo : Spadafora entra in squadra - Crimi verso delega Editoria : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Ha perso la delega ai servizi segreti, che resta saldamente in mano al premier Giuseppe Conte e su cui puntava, forte del passato nel Copasir, ma il senatore Vito Crimi, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe spuntare quella all’editoria, avendo la meglio su Emilio Carelli e Primo Di Nicola, per giorni dati in pole. Nel sottoGoverno M5S-Lega dovrebbe entrare anche Vincenzo Spadafora, il fedelissimo ...