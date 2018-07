Editoria | Cdr Askanews chiede aggiudicazione lotto gara

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “I giornalisti disono dallo scorso 20 marzo in cassa integrazione al 50%, una misura voluta dall’azienda e dall’editore Luigi Abete anche per fronteggiare i problemi finanziari legati alla mancatadi undel bando didella Presidenza del Consiglio per le agenzie di stampa”. E’ quanto si legge in una nota del Cdr di.“Ad oggi, in una situazione sempre più difficile per i lavoratori dell’agenzia che a causa della cigs pagano 30 mila euro al giorno, incomprensibili procedure burocratiche fanno sì che adnon sia stato assegnato il, un atto dovuto dopo la chiusura del lungo percorso di fronte al Tar tra ricorsi e controricorsi e che ha visto una pronuncia che finalmente ha aperto la strada alla conclusione di questa vicenda”, si legge nella ...