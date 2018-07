“È successo dopo il Grande Fratello” Veronica Satti e Bobby Solo | la notizia spiazza i

Bobby Solo e Veronica : "Ci riabbracciamo dopo 15 anni - ecco cos'è successo dopo il GF" : Bobby Solo e Veronica Satti di nuovo vicini. dopo più di 10 anni di lontananza, il cantante romano accetta di ricongiungersi alla figlia, che in questi anni non ha mai smesso di cercarlo. «...

In arrivo il nuovo album di Nek dopo il successo di Unici : le ultime indiscrezioni sul ritorno da solista : Il nuovo album di Nek sta per arrivare. A confermarlo è sua moglie Patrizia Vacondio in una delle tante stories pubblicate su Instagram, nelle quali ha rivelato che per il nuovo disco ci vorrà non più di qualche mese. Sta quindi per arrivare il seguito di Unici, disco con il quale Filippo Neviani ha sperimentato l'elettronica, con qualcosa che potrebbe essere molto diversa dalla sua ultima espressione artistica. L'artista è attualmente ...

“Ricoverato dopo il sesso orale”. Rapporto horror : cosa è successo a Fredy : Fredy Alanis è una leggenda diciannovenne originaria della periferia di Chicago, negli Stati Uniti. La storia del giovane è diventata virale dopo aver postato un selfie direttamente dal letto dell’ospedale spiegando il motivo del suo ricovero. Fredy è diventato un ‘eroe’, almeno per le migliaia di persone che sui social media hanno diffuso con entusiasmo il suo racconto. “Scusate l’angolazione sbagliata, ma ricorda quando ho succhiato un ...

“Ecco cosa è successo tra me e Fedez”. Finalmente Rovazzi confessa tutto. Dopo la clamorosa rottura - le prime parole che spiegano la “separazione” : Che tra i due ci sia stata una vera e propria rottura, è ormai cosa nota a tutti. Finora però Fabio Rovazzi non ne aveva mai parlato in pubblico. Di cosa parliamo? Del brusco allontanamento da Fedez. Presentando il suo nuovo singolo “Faccio quello che voglio” a Milano, Rovazzi non si è sottratto alle domande sulla fine della sua amicizia – e del sodalizio artistico – con il rapper Fedez, al centro di indiscrezioni ...

“Sono malati”. La terribile notizia che arriva dalla Thailandia - dopo il salvataggio miracoloso : cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...

“È successo al funerale di Marco”. Muore dopo la maturità : il gesto commovente : Un sereno e caldo giorno d’estate è rovinato da una notizia tremenda che ha gelato il sangue di tutti. È infatti impossibile restare indifferenti di fronte a quanto accaduto a Marco in uno dei giorni più belli della sua vita. Morire a 19 anni per un incidente stradale in auto. Un destino tremendo. Così se n’è andato Marco Coletta. Era studente e aveva appena discusso la tesina della prova orale all’esame di maturità, all’istituto ...

Tour de France – La gioia di Sagan dopo il successo : “felice di aver vinto davanti a mio padre e ai miei amici” : Grande gioia per Peter Sagan dopo il successo nella seconda tappa del Tour de France: il ciclista slovacco felice di aver vinto davanti a suo padre e ai suoi amici arrivati da Zilina Peter Sagan mette la sua firma sul Tour de France 2018. Il campione slovacco vince la seconda tappa della Grande Boucle, da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon, al termine di una strepitosa volata nella quale riesce a piazzare la ruota della sua bici ...

F1 – successo Ferrari a Silverstone - la Mercedes arranca : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Inghilterra : Sale a venti punti il vantaggio della Ferrari nella classifica Costruttori, fondamentale la vittoria di Vettel a Silverstone e il terzo posto di Raikkonen Grande vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gp di Gran Bretagna. Il tedesco della rossa si è imposto sul beniamino di casa Lewis Hamilton, secondo, ma autore di una grande gara dopo essere rimasto in fondo al gruppo dopo un contatto con la Ferrari di Raikkonen alla prima curva. ...

Carmen Ferreri dopo il successo di Amici svela a Rmc 101 due appuntamenti... : In diretta telefonica Carmen Ferreri su Rmc 101 al Vanessa Galipoli show , che va in onda ogni sabato mattina, ci ha svelato in anteprima due date importanti del suo tour. Carmen sarà in concerto con ...

Bettarini - le prime parole dopo l'aggressione : 'Ecco cos'è successo' : Niccolò Bettarini racconta la sua verità. A una settimana dall'aggressione fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini racconta cos'è successo quella ...

Dopo il successo di Savona la Sinfonica di Sanremo si esibisce a Parma : Sanremo. Dopo il via di sabato scorso a Savona, il secondo concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo è nuovamente in trasferta. Venerdì 6 luglio l'appuntamento sarà all'Auditorium Niccolò Paganini ...

Mondiali Russia - la stampa inglese scatenata dopo il successo ai rigori : Mondiali Russia – La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Russia grazie al successo ai rigori sulla Colombia, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, campeggia sulle prime pagine dei tabloid britannici che sottolineano l’impresa della Nazionale dei tre leoni che ha sfatato il tabù dei calci di rigore iniziata per gli inglesi a Italia ’90 e proseguito con gli Europei del ’96, e poi con ...

Golf – La prima volta non si scorda mai - le emozioni di Francesco Molinari dopo il successo nel PGA Tour : Con il trionfo nel Quicken Loans National, il campione torinese Francesco Molinari è il primo azzurro a imporsi sul massimo circuito di Golf statunitense dal 1947. Le sensazioni del Golfista italiano Francesco Molinari riscrive la storia del Golf azzurro. dopo il trionfo europeo nel BMW PGA Championship dello scorso maggio, il campione torinese fa il bis negli USA, conquistando il Quicken Loans National nel Maryland e diventando così il ...

Netflix choc - il nuovo film scatena le accuse di pedopornografia : ecco cos'è successo : Una scena decisamente controversa, quella con cui inizia un film distribuito da Netflix e prodotto in Argentina , dal titolo originale Desearás al hombre de tu hermana e tradotto, genericamente, in ...