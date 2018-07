È giusto spiare un flirt tra sconosciuti in diretta Instagram?

gqitalia

(Di giovedì 12 luglio 2018) Partiamo dalla coda della storia che fa discutere gli Stati Uniti nell’era social: ètrasformare persone in “contenuti da social media” perdipiù a loro insaputa? Dibattito, molte le voci critiche per quanto avvenuto sul volo 3327 della Alaska Airlines da New York a Dallas: una “cronista” improvvisata ha “origliato” e “spiato” tra le poltrone dell’aereo ildi dueraccontandolo in tutte le sue fasi, e con foto, sue Twitter. In tempo reale ha sceneggiato quanto stava accadendo davanti a lei, ottenendo fama immediata – senza aver ottenuto il consenso dei due ignari passeggeri – e successivamente anche diversi rimbrotti non solo sui social ma anche dalle colonne dei giornali. Perché la ‘Plane Bae‘ è diventata di dominio pubblico, in tutti i suoi risvolti a cominciare dal pettegolezzo. Plane sta per aereo, la location di questo ...