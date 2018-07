“E adesso che faccio?” La conosce in chat | ma quando la incontra quasi sviene per lo choc

Fedez e Rovazzi - il divorzio adesso è ufficiale - rumors anche su una lite con J-Ax : Oggi Fabio Rovazzi ha presentato alla stampa il suo prossimo videoclip ufficiale. Durante l'incontro, al quale erano presenti i giornalisti di molte tra le più conosciute testate italiane, il noto youtuber ha ufficializzato quello che ormai da mesi si vociferava tra i supporter e gli addetti ai lavori [VIDEO], ovvero la fine del rapporto, umano e professionale, che per anni lo ha legato a Fedez. Le strade artistiche del compagno di Chiara ...

Se adesso torna anche la "pastasciutta antifascista" : La 'pastasciutta antifascista' è ormai uno degli appuntamenti fissi dell'estate italiana. L' Anpi non sembra avere argomenti migliori. Il contesto storico attuale è cambiato, ma l'associazione in ...

Liverpool - Jürgen Klopp alza la voce in sostegno a Karius : “adesso basta critiche” : Jürgen Klopp si è schierato al fianco del suo portiere Loris Karius, autore di qualche gaffe di troppo e vittima di feroci critiche L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha difeso il suo portiere, Loris Karius, per un altro errore che è costato un gol alla sua squadra ed è diventato virale sui social media. Il portiere tedesco non è riuscito a prendere un pallone martedì in un duello pre-campionato contro il Tranmere Rovers, che si ...

E adesso Visconti non si ferma più : vince anche la 4ª tappa del Tour of Austria - è dominio Bahrain-Merida. Forse questi ragazzi dovevano andare al Tour… : Tour of Austria, splendida vittoria di Giovanni Visconti: è la seconda nelle ultime tre tappe! A vedere quello che gli uomini del Team Bahrain-Merida stanno facendo al Tour of Austria, viene da mettersi le mani ai capelli per i guai che i compagni di squadra hanno passato ieri al Tour de France rischiando il k.o. e arrivando al traguardo soltanto in quattro mentre Visconti, Mohoric, Nibali junior, Padun e Pernsteiner stanno dominando la ...

La Tecnologia che Eleva la Fede : "San Basilio adesso ha un Cuore 2.0" : L'Aquila - Un Cuore 2.0 batte Adesso dentro il monastero e la chiesa di San Basilio all'Aquila, complice una ristrutturazione smart (intelligente) che ha conservato l'aspetto e la struttura, ma che ha nell'anima di mura, soffitti e fondamenta un Cuore totalmente innovativo. Vi portiamo all'interno del cantiere per farvi scoprire gli aspetti più interessanti e curiosi di una ristrutturazione ai limiti ...

Sara Affi Fella / Pioggia di critiche - l'ex tronista di Uomini e Donne furiosa : "adesso basta!" : Sara Affi Fella, dopo la rottura con Luigi Mastroianni, continua a ricevere tante critiche, l'ex tronista di Uomini e Donne furiosa sul web: "Adesso basta!"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:09:00 GMT)

Buffon-Paris Saint-Germain - visite mediche superate in gran segreto : adesso la firma sul contratto [GALLERY] : Nella giornata di oggi il portiere del Paris Saint-Germain ha superato le visite mediche con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano adesso è in sede per firmare il suo nuovo contratto Mentre la Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon ha sostenuto nella giornata di oggi le visite mediche con il Paris Saint-Germain. Come riporta RMC Sport, il portiere italiano ha superato brillantemente i test fisici, spostandosi poi ...

Mercedes Classe X 350d 4MATIC - il pick-up premium adesso diventa anche sportivo [FOTO e PREZZI] : Il nuovo pick-up Mercedes si distingue non solo per l’eccellente comportamento in fuoristrada, ma anche per le straordinarie qualità in termini di comfort e dinamismo di marcia su strada Nel traffico cittadino o su strade extraurbane, su ripidi sterrati o attraverso boschi fangosi. La Mercedes Classe X con il potente V6, il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS e la trazione integrale permanente 4MATIC convince per la sua straordinaria ...

Fabrizio Corona - che adesso cita #Adalet. E tenta di reinventarsi ancora : Mille vite come i gatti. Fabrizio Corona adesso che ha di nuovo libero accesso ai social, non perde l’occasione per trovare un nuovo modo di destare attenzione. Quarantaquattro anni, di cui gli ultimi trascorsi tra il carcere e l’affidamento ai servizi social (due anni e mezzo di detenzione prima poi la comunità di Don Mazzi e il ritorno in carcere per sottrazione fraudolenta delle imposte, dopo quei milioni trovati in un ...

Allerta Meteo - Nord bersagliato dai fenomeni estremi ma attenzione al maltempo che adesso si sposta verso il Sud : 1/12 ...

Altro che poverina - adesso Jennifer Aniston ha due pretendenti : C’è stato un tempo in cui Jennifer Aniston era la «fidanzatina d’America», la vicina di casa perbene dai capelli sempre perfetti di nome Rachel, e nella vita faceva coppia con Brad Pitt. Le loro tonalità di biondo si mescolavano a ogni red carpet. Poi è arrivato l’uragano Jolie. Lui ha messo su famiglia, case e film con la mai banale Angelina, e lei, per l’opinione comune, è diventata la «moglie scaricata», la donna ...

“Che paura!”. Attimi di tensione a casa Celentano : la terza incursione in un anno. Il terrore di Adriano : “adesso basta - però!” : Anno da dimenticare per il celebre cantante Adriano Celentano, che ultimamente sembra essere stato preso di mira dai ladri (tre tentativi di furto nel giro di poco più di 12 mesi). Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Giorno”, a inizio giugno alcuni malviventi si sarebbero introdotti nuovamente nella villa a Campesone di Galbiate, alle porte di Lecco, dove il “Molleggiato” vive con la moglie Claudia Mori. Si ...

Petacchi : "adesso è come se avessero assolto anche me" : 'Sa cosa le dico? Alla fine è come se avessero assolto anche me'. Alessandro Petacchi, uno dei velocisti più vincenti di tutti tempi , 179, alle spalle solo di Moser, Saronni e Cipollini, , ...

Renzi dice che non ha comprato ancora nessuna casa ma che adesso guadagna di più : Roma, 2 lug. , askanews, Matteo Renzi conferma l'intenzione di trasferirsi con la famiglia da Pontassieve a Firenze, ma ribadisce di non aver ancora acquistato alcuna casa nel capoluogo. Quando ...