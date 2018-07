Diretta Wimbledon 2018 Williams Goerges 6-2 streaming video e tv | Serena parte

Diretta Wimbledon 2018/ Ostapenko Kerber (0-0) streaming video e tv : via alla prima semifinale! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Serena Williams Goerges e Ostapenko Kerber sono le due semifinali del torneo femminile, grande spettacolo atteso giovedì 12 luglio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:52:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - semifinali femminili in Diretta : Williams-Georges e Ostapenko-Kerber - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali femminili a Wimbledon 2018 (giovedì 12 luglio). Sull’erba londinese si sfideranno le quattro tenniste rimaste in corsa che inseguono la qualificazione all’atto conclusivo del terzo Slam stagionale: sono uscite le prime dieci teste di serie, il torneo delle sorprese è entrato nel vivo e oggi conosceremo i nomi delle finaliste. Serena Williams è la grande favorita: l’ex ...

Wimbledon 2018/ Diretta Williams Goerges - Ostapenko Kerber streaming video e tv - orario delle semifinali : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Serena Williams Goerges e Ostapenko Kerber sono le due semifinali del torneo femminile, grande spettacolo atteso giovedì 12 luglio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:30:00 GMT)

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson - 6-0 7-6 5-7 4-6 11-13 - streaming video e tv : Roger ko! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo dello Slam.

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson (6-0 7-6 5-7 4-6 11-13) streaming video e tv : Roger ko! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson (6-0 7-6 5-7) streaming video e tv : il match si prolunga! (tennis) : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:18:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - quarti di finale in Diretta : iniziate le sfide di Djokovic e Federer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Quest’oggi, sui campi di Church Road, tanti dei protagonisti attesi. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, ...

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson (6-0) streaming video e tv : inizio show di Roger! (tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Diretta Wimbledon 2018 / Federer Anderson (0-0) streaming video e tv : Roger in campo! (tennis) : DIRETTA WIMBLEDON 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:52:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - quarti di finale in Diretta : show Djokovic-Isner - Raonic affronta Isner : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Quest’oggi, sui campi di Church Road, tanti dei protagonisti attesi. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, ...

LIVE Wimbledon 2018 - Nadal-Del Potro in Diretta : Rafa cerca il pass per le semifinali contro il gigante argentino : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nadal-Del Potro, quarti di finale di Wimbledon. È la sfida più intrigante di questa giornata ai Championships. Rafa torna ai quarti dello Slam londinese per la prima volta dal 2011 e lo fa dopo un torneo in crescendo. È la miglior versione dello spagnolo sull’erba da diversi anni a questa parte, tonico e concentrato. Ora, però, il test sarà duro, contro il gigante Del Potro. ...

LIVE Wimbledon 2018 - Federer-Anderson in Diretta : Re Roger insegue la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Roger Federer-Kevin Anderson: oggi, mercoledì 11 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare maschile. Sul Campo numero 1, a partire dalle ore 14.00, il primo match in programma sarà la sfida tra l’elvetico Roger Federer ed il sudafricano Kevin Anderson. Lo svizzero cerca di continuare la cavalcata verso il nono sigillo ...

Wimbledon 2018/ Diretta Federer Anderson - Nadal Del Potro streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Roger Federer e Rafa Nadal tornano in campo per giocare i quarti di finale nel torneo, e viaggiano verso un altro duello in finale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 04:00:00 GMT)

Diretta Wimbledon 2018 / Camila Giorgi Serena Williams (6-3 3-6 4-6) : ora la Goerges in semifinale : DIRETTA WIMBLEDON 2018, Camila Giorgi perde contro Serena Williams, rimontata con il risultato di 6-3 3-6 4-6 e viene dunque eliminata ai quarti di finale del torneo dello Slam(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:18:00 GMT)